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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إليسا عن حفلها مع سعد لمجرد: العالم حبتنا مع الدويتو

إليسا وسعد لمجرد
إليسا وسعد لمجرد

قالت الفنانة إليسا -على هامش حفلتها ليلة أمس الجمعة 17 يونيو، مع الفنان سعد لمجرد- إن الجمهور أحب الدويتو معها هي وسعد، لذلك إن أتيحت لها الفرصة لتقدم حفل آخر مشترك بينهما لن تتردد، وعلقت: «العالم حبتنا مع الدويتو اذا حصلت فرصة نعمل حفلة ثانية ليش لا». 

حفل إليسا 

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي “ تويتر ” فيديو للفنانة إليسا من حفلها الأخير بالممكلة العربية السعودية.

وظهرت فى الفيديو الفنانة إليسا وهي ترحب بجمهورها ، مؤكدة على سعادتها بالتواجد معهم ، كما أظهر الفيديو حجم ضخامة عدد الحاضرين.

وتابعت إليسا خلال الحفل لجمهورها: مساء الخير.. أنا سعيدة إني رجعت أشوفكم.. واليوم ليلة مميزة". 

 

دويتو إليسا وسعد لمجرد

حقق الدويتو الغنائي بين إليسا وسعد لمجرد الجديد “من أول دقيقة” نجاحا كبيرا منذ طرح الفيديو كليب على موقع يوتيوب، ووصل إلى حوالي 28 مليون مشاهدة خلال يومين فقط، رغم الجدل الكبير الذي تعرض له العمل.

تعرضت إليسا لجدل كبير بسبب تعاونها مع سعد لمجرد رغم قضايا التحرش والاعتداء الجنسي التي تورط بها خارج الوطن العربي، لكن الأغنية نجحت وحققت انتشارا كبيرا.

واحتفل الفنان رامي جمال بنجاح أغنية "من أول دقيقة" التي تعد أحدث ألحانه، فيما عبر الشاعر الغنائي أمير طعيمة عن سعادته بنجاح الأغنية التي كتب كلماتها وحققت أول مليون مشاهدة خلال 7 ساعات فقط.

وتصدرت أغنية “من أول دقيقة” لإليسا وسعد لمجرد تريند يوتيوب منذ طرحها، ومستمرة في تصدر قوائم مشاهدات الأعمال الغنائية والموسيقية، وتنتمي للطابع الرومانسي وتدور كلماتها حول قصة حب بين بطليها.

ونشرت إليسا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" فيديو ترويجي للأغنية وكتبت :"أحلى ديو ممكن تسمعه بحياتك .. أغنية من أول دقيقة ".
ووصف مغردون الـ "ديو" بأنه أكثر من رائع بين ملكة الأحساس إليسا و المعلم سعد لمجرد وهو قمة الروعة و الإبداع ، واعتبروا "من أول دقيقة " أغنية حلوة وجميلة تجعل أي شخص يسمعها يعيش بداخلها ويعيش في كل كلمة من كلماتها كأنها حقيقة وكأنهما يعيشان في قصة حب، وأعادوا نشر كلماتها عبر حساباتهم .

وتعتبر "من أول دقيقة" الأغنية الأولى في ألبوم إليسا الجديد الذي من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، وهي من توزيع أحمد إبراهيم، ومكس وماستر ايلي بربر، وإخراج كريم بنيس.

 

أحدث ألبومات إليسا 

كان أحدث ألبومات الفنانة إليسا، هو ألبومها " صاحبة رأي" الذي طرحته في أغسطس 2020 وذلك بعد تأجيله عدة مرات بسبب جائحة كورونا، ويضم الالبوم 18 اغنية ، من بينهم 4 اغاني لبنانية واغنية لداليدا.

ومن بين أغاني ألبوم إليسا الأخير: "غلطة وقت"، و"على حس حكايتنا"، و"عظيمة"، و"سمعني"، و"إلى الله"، و"ليك لوحدك"، و"أغانينا"، و"هعتبرك مت"، و"حبة اهتمام"، و"أنا شبه نسيتك"، و"بنحب الحياة"، و"مباحة ليك"، و"وإنت قصادي"، إلى جانب أغنية شهيرة للفنانة داليدا بالفرنسية هي Mourir sur scène، وأغنية "صاحبة رأي"، التي أصدرتها القناة في وقت سابق.

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