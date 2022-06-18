دراسة: 11 علامة مميزة مرتبطة بشكل كبير بـ سرطان الرئة

كشفت دراسة بحثية أجريت على 698 حالة سرطان رئة أولية لدى البالغين الذين تم تشخيصهم بين 1 يناير 2012 و31 ديسمبر 2019، عن 11 علامة وعرضا مرتبطة بفرصة أعلى بكثير للإصابة بسرطان الرئة.

تم نشر الدراسة في medrxiv.org كمسودة أولية ولم تخضع بعد لمراجعة النظراء.

تتراوح الأعراض التي توصلت إليها الدراسة بين الأعراض النادرة مثل نفث الدم، والأعراض الشائعة مثل السعال المستمر وفقدان الوزن غير المبرر.

المشاركون في الدراسة، كل من الحالات والشواهد، كانوا مرضى تلقوا رعاية إسعافية في مركز صحي أكاديمي كبير للرعاية من الدرجة الثالثة.

وتم تمويل الدراسة من قبل مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة والمعهد الوطني للسرطان.

يعد سرطان الرئة أحد الأسباب الرئيسية للوفيات المرتبطة بالسرطان في جميع أنحاء العالم، ففي الهند يمثل 5.9٪ من جميع السرطانات التي تم تشخيصها و8.1٪ من جميع الوفيات المرتبطة بالسرطان.

يقول باحثون هنود إنه من المتوقع أن يرتفع عبء هذا المرض في المستقبل مع تطور طيف المرض على مدى عقود قليلة، "لقد تطور طيف المرض على مدى العقود من كونه مرضًا يؤثر بشكل أساسي على كبار السن من الرجال الذين يدخنون التبغ (المصابين بسرطان الخلايا الحرشفية أو سرطان الخلايا الصغيرة) إلى مرض يتأثر فيه عدد متزايد من الأفراد من الفئات العمرية الأصغر سنًا أو غير المدخنين ، والأفراد الإناث (مع غلبة السرطان الغدي)، حسبما أشارت دراسة بحثية أجريت عام 2021.



ما الأعراض المميزة لسرطان الرئة؟

وجدت الدراسة الأعراض الـ 11 التالية المرتبطة بشكل كبير بسرطان الرئة:

طقطقة الأصابع

نفث الدم

سعال

طقطقة في الصدر أو أزيز

تضخم الغدد الليمفاوية

آلام العظام

فقدان الوزن

إعياء

ألم في الظهر

ضيق في التنفس

ألم صدر

وخلصت الدراسة إلى أن من بين كل هذه الأعراض، نفث الدم والسعال وفرقعة الصدر أو الصفير أثناء التنفس وآلام العظام وآلام الظهر وفقدان الوزن والإرهاق، ارتبطت بشكل كبير بسرطان الرئة قبل 6 أشهر من التشخيص.

ومن بين هذه الحالات، كانت جميع الأعراض باستثناء فقدان الوزن مرتبطة بشكل كبير بالحالات قبل 12 شهرًا من التشخيص، وأصبحت الأعراض والعلامات الأخرى مرتبطة بشكل كبير بكونها حالة أقرب إلى تاريخ التشخيص: ضيق في التنفس وألم في الصدر (3 أشهر قبل التشخيص)، وتضخم العقد اللمفية وهراوة الأصابع (قبل شهر واحد).

نتائج الدراسة ذات صلة بالإشارة إلى التشخيص المتأخر لسرطان الرئة، عادة بحلول الوقت الذي يتم فيه اكتشاف سرطان الرئة لدى الفرد يكون في مرحلة متقدمة.

غالبًا ما تمر أعراض السرطان دون أن يلاحظها أحد في المرحلة المبكرة من المرض، ومع ذلك فإن نمو وتكاثر الخلايا السرطانية في الجسم يعطي إشارات طفيفة للجسم يجب ملاحظتها بعناية، على الرغم من أن هذه الأعراض تبدو طفيفة وشائعة في الطبيعة، إلا أنها تستمر في الجسم لفترة أطول وتزداد شدتها تدريجياً مع تقدم المرض.

وفقًا للعديد من التقارير الصحية، يتم تشخيص سرطان الرئة في المرحلة الثالثة أو الرابعة من المرض، لذا فإن تحديد نمط العلامات والأعراض المصاحبة لهذا المرض سيحسن عملية الفحص ويساعد الأطباء على اكتشاف المرض في مرحلته القابلة للعلاج.



المصدر: timesofindia.