صحف الإمارات.. انتشار للجيش في بنجلاديش لمواجهة أسوأ فيضانات .. قاعدة زليكان التركية بالعراق تتعرض للقصف.. وطائرة مساعدات تحمل 27 طنا من الإمدادات الغذائية والطبية تصل أوكرانيا

صحف الإمارات :

- بوتين : العملية العسكرية في أوكرانيا جاءت اضطراراً قسرياً

- مصر تنشئ 5 شركات زيوت جديدة وترحب بالقطاع الخاص

- الإمارات : الاتحاد الأوروبي يلعب دوراً فاعلاً في إحلال السلام والاستقرار

اهتمت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم بالعديد من الأخبار المحلية والإقليمية والعالمية.

فقد سلطت صحيفة البيان الإماراتية الضوء علي؛ تبرير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرة أخرى الحرب ضد أوكرانيا، المستمرة لما يقرب من أربعة أشهر، قائلا إنه لم يكن هناك بديل سوى خوض هذه الحرب.

وقال بوتين امس الجمعة في المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرغ: "في الوضع الحالي، وعلى خلفية المخاطر والتهديدات المتزايدة التي تواجهنا، كان قرار روسيا بإجراء عملية عسكرية خاصة (...) قسريا وضروريا".



وأضاف بوتين: "القرار يهدف إلى حماية مواطنينا والمقيمين في الجمهوريات الشعبية في منطقة دونباس، الذين يتعرضون للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".

وردا على سؤال حول الروس الذين يخجلون من هجمات على جيشهم في الدولة المجاورة، قال بوتين: "كما تعلمون، الذين يخجلون هم الذين لا يربطون مصيرهم وحياتهم وحياة أطفالهم ببلدنا".

كان بوتين اتهم أوكرانيا بالفعل بارتكاب "إبادة جماعية" ضد الناطقين بالروسية في السنوات الأخيرة - دون تقديم أي دليل.

كما تبرر موسكو الحرب التي شنتها على الدولة المجاورة في نهاية فبراير الماضي بـ "التحرير" لأوكرانيا من "النازيين الجدد".

في التاسع من يونيو الجاري وضع بوتين الحرب التي أمر بها ضد أوكرانيا على نفس مستوى الحرب الشمالية العظمى تحت قيادة القيصر الروسي بطرس الأول، وتحدث عن حملة استعادة للأراضي الروسية.

وقال بوتين إن بطرس الأول لم يستول على المنطقة المحيطة بمدينة سان بطرسبرغ اليوم من السويديين، لكنه استعادها مرة أخرى، وأوضح بوتين ما يراه مشابهة لذلك الآن في الحرب ضد أوكرانيا، حيث قال: "من الواضح أن هذا هو نصيبنا أيضا: العودة والتقوية".

وأشارت الصحيفة الي؛ تأكيد إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين المصري امس الجمعة أن الوزارة تنشئ خمس شركات زيوت جديدة وإنها ترحب بمشاركة القطاع الخاص‭ ‬ بالاستثمار والإدارة والتشغيل.

وأضاف مساعد الوزير في مقابلة تلفزيونية إن الوزارة ترحب كذلك بمشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المخازن والصوامع.



ولفتت كذلك الي تأكيد الإمارات في بيان أمام مجلس الأمن بشأن البند المعنون التعاون بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أمس الخميس أن الاتحاد الأوروبي يلعب دوراً فاعلاً في إحلال السلام والاستقرار في القارة الأوروبية، من خلال تعزيز التعاون والتكامل الإقليميين، إذ يوضح نموذج الاتحاد الأوروبي أهمية المقاربات الإقليمية، ليظهر الاتحاد كقطب رئيسي في العلاقات الدولية، وليتحول على مر السنوات من لعب دور إقليمي إلى دور دولي.



وقال نائب المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، محمد بوشهاب: «اليوم، تعزز مبادرات الاتحاد الأوروبي في جميع أنحاء العالم، جهود الأمم المتحدة ومجلسنا هذا في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين». وخارج نطاق حدود الاتحاد الأوروبي.

يضيف بوشهاب: «ندرك مساهمات الاتحاد في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة الأوروبية ككل، وجهوده في تسهيل الحوار بين كوسوفو وصربيا، وكذلك دوره في تنفيذ اتفاقية دايتون في البوسنة والهرسك، من خلال قوة تحقيق الاستقرار متعددة الجنسية يوفور – ألثيا. وتلك أمثلة على دور الاتحاد في حل التوترات في منطقة غرب البلقان»



بينما صحيفة الإمارات اليوم؛ اهتمت بنشر بنغلادش الجيش لمساعدة نحو مليوني شخص حاصرتهم مياه الفيضانات بعد أن أغرقت الأمطار الموسمية الغزيرة مساحات واسعة من الأراضي للمرة الثانية خلال أسبوعين، وفق ما أفاد مسؤولون الجمعة.



وتشكل الفيضانات تهديدا منتظما للملايين في الأراضي المنخفضة في بنغلادش، لكن الخبراء يقولون إن التغير المناخي يزيد من خطورتها وعدم القدرة على التنبؤ بها.

وغمرت المياه معظم المناطق الشمالية الشرقية ويمكن للوضع أن يتفاقم خلال نهاية الأسبوع مع توقع هطول مزيد من الأمطار.

وعلّقت السلطات اجراء الامتحانات في المدارس الثانوية في معظم أنحاء البلاد، حيث يتم استخدام مباني المدارس لإيواء النازحين بسبب الفيضانات.

وقال مدير منطقة سيلهيت محمد مشرف حسين لفرانس برس "الوضع مقلق للغاية. أكثر من مليوني شخص عالقون الآن بسبب مياه الفيضانات".



وأضاف "هذا واحد من أسوأ الفيضانات في تاريخ المنطقة. الوضع سيزداد سوءا في الأيام الثلاثة المقبلة".

والمحن الصحيفة كذلك إلى ماصرحت به مصادر أمنية عراقية أن قاعدة زيليكان التركية تعرضت لقصف بصاروخين دون وقوع إصابات شمال شرقي محافظة نينوى/400 كم شمالي بغداد.



وأوضحت المصادر أن صاروخين استهدافا قاعدة زيليكان التركية شمال شرقي محافظة نينوى سقط الصاروخ الأول داخل القاعدة والثاني في المحيط الخارجي دون وقوع إصابات.

كما لفتت الصحيفة الي قيام دولة الإمارات بإرسال طائرة تحمل على متنها 27 طنا من الإمدادات الغذائية والطبية لدعم اللاجئين الأوكرانيين في جمهورية بولندا، وذلك ضمن الدعم الإغاثي المستمر من دولة الإمارات للمساهمة في التخفيف من حدة التداعيات الإنسانية التي يواجهها النازحون واللاجئون الأوكرانيون.



وأكد سفير الدولة لدى جمهورية أوكرانيا سالم أحمد الكعبي، حرص دولة الإمارات على المشاركة في تقديم الإغاثة الإنسانية والدعم والمساندة اللازمة للاجئين الأوكرانيين، انطلاقا من النهج والتضامن الإنساني، والتزاما بالقيم والمبادئ الراسخة لدى القيادة الرشيدة، وفي إطار نهج دولة الإمارات حكومة وشعباً بمساندة كافة شعوب العالم، والوقوف إلى جانبها في تخطي أزماتها الإنسانية، والتخفيف من حدة معاناتها.



ولكن صحيفة الوطن الإماراتية؛ أشارت الي تعامل ‏فرق ‎شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني مع الحريق الذي اندلع بمنطقة الزاهية بأبوظبي ببناية مكونة من 30 طابقاً حيث تم إخلاء البناية من السكان احترازياً للحفاظ على سلامتهم.

‏ونتج عن الحادث إصابة 19 شخص تتراوح بين البسيطة والمتوسطة وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كما اهتمت الصحيفة بالتقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة الإماراتية والتي أشارت فيه الي إجراء ‏ 382,308 فحص جديدة حيث تم تسجيل 1,433 إصابة جديدة بفيروس ‎كورونا و1,486 حالة شفاء وعدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.