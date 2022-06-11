صحف الإمارات.. تعيين اول امرأة وزيرة للخارجية بكوريا الشمالية.. أمريكا تلغي شرط فحص كورونا للمسافرين.. واتفاقية تعاون بين دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي و مقاطعة شاندونغ الصينية

صحف الإمارات :

الكشف عن تفاهمات حول طرق تعز ومرتبات الموظفين باليمن

إثيوبيا تعلن استعدادها لاستئناف مفاوضات سد النهضة

الإمارات تترأس اجتماعات لجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء في الأغراض السلمية

اهتمت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم بالعديد من الأخبار المحلية والإقليمية والعالمية.



فقد سلطت صحيفة الإمارات اليوم الضوء أفادت مصادر يمنية مطلعة بوجود تفاهمات وتوافق بين المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ، وميليشيات الحوثي حول فتح عدد من الطرقات في تعز ومحافظات يمنية أخرى، مشيرة إلى أن ذلك جاء عقب زيارة المبعوث الأخيرة إلى صنعاء.



وأشارت المصادر، إلى أن المبعوث الأممي حصل قبل مغادرته صنعاء، على تعهدات حوثية بفتح عدد من الطرق الرئيسة والفرعية في تعز ومحافظات أخرى، في إطار توافق وتفاهمات تمت بين الجانبين، فضلا عن تفاهمات أخرى بشأن صرف مرتبات الموظفين.

وأكدت المصادر، بأنه سيتم الإعلان عن تلك التفاهمات قريبا، فضلا عن إعلان تشكيل غرفة عمليات مشتركة لتنفيذ جميع بنود الهدنة التي تم تمديدها خاصة فيما يتعلق بمراقبة الخروقات العسكرية، كما تم وضع حلول ومعالجات للقضايا الاقتصادية والغاثية وإطلاق الأسرى، وتمهيد الطريق أمام الذهاب إلى مشاورات الحل النهائي.

من جانبه أشار الوفد الحكومي في مشاورات الأردن حول طرق تعز والمحافظات الأخرى، إلى انه لم يتلقى أي إفادة من المبعوث الأممي حول نتائج مباحثاته مع الحوثيين في صنعاء، خاصة فيما يتعلق بمقترح المبعوث نفسه حول فتح طرق تعز ومحافظات يمنية والذي ينص على فتح خمس طرق رئيسة وفرعية في تعز والضالع.

وكان المبعوث الأممي هانس غروندبيرغ، غادر مساء الخميس، العاصمة صنعاء، دون الإدلاء بأي تصريح صحافي حول نتائج مشاوراته في صنعاء، عقب رفض الميليشيات مقترحه في مشاورات الأردن.

إلى ذلك، قال الناطق باسم المقاومة الوطنية بالساحل الغربي العميد صادق دويد، أن زيارة المبعوث الأممي إلى صنعاء بعد رفض الحوثيين مقترحه في مشاورات الأردن، دليل واضح على أن الميليشيات هي من تعرقل تنفيذ بنود الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة والتي تقضي بفتح الطرقات ومن بينها معابر تعز المحاصرة.

على ذات الصعيد، كشفت مصادر يمنية، عن معلومات تفيد بطلب الميليشيات من المبعوث الأممي خلال زيارته الأخيرة لصنعاء، ضرورة إدراج قضية توحيد البنك المركزي، وإعادة صرف المرتبات في مفاوضات الهدنة الثانية، على أن تتحمل الحكومة الشرعية صرف المرتبات في كافة المناطق اليمنية.

وأوضحت المصادر، بان الميليشيات تنصلت عن تسليم إيرادات السفن النفطية التي دخلت ميناء الحديدة خلال فترة الهدنة الأولى والمقدرة بأكثر من 90 مليار ريال يمني، والتي تنص الاتفاقيات الدولية على صرف مرتبات الموظفين من تلك الإيرادات.

كما أشارت الصحيفة أيضا الي تصريحات المفاوض الإثيوبي السابق بشأن سد النهضة والسفير الحالي لدى الولايات المتحدة سيليشي بيكيلي، إن بلاده على استعداد لاستئناف المفاوضات مع مصر والسودان بشأن السد.



وذكر بيان صادر عن الخارجية الإثيوبية إن تصريحات السفير تسلط الضوء على "اهتمام إثيوبيا باستئناف المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الأفريقي بشأن سد النهضة الإثيوبي".

وفي وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم الخارجية الاثيوبية، دينا مفتي، للصحفيين إن ملء السد للمرة الثالثة سيتم في موعده هذا العام، مضيفا: "قلنا منذ بدء بناء السد أن المحادثات الثلاثية ستستمر.

ولفتت الصحيفة الي ترأس دولة الإمارات ممثلة بمدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ عمران شرف، اجتماعات الدورة الـ 65 للجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية "كوبوس"، وذلك في إنجاز نوعي للدبلوماسية الإماراتية، يؤكد على نجاح سياستها الخارجية وموقعها الريادي في مجال الفضاء، حيث تعد اللجنة، واحدة من أكبر اللجان في الأمم المتحدة، والتي تضم في عضويتها 100 دولة.



وخلال جلسات الفرق العاملة التي شهدتها اجتماعات اللجنة في دورتها الـ 65، وافقت الدول الأعضاء في اللجنة مجتمعة على اعتماد مسودة "تقرير الفريق العامل المعني بالفضاء والصحة العالمية" تحت رئاسة ممثل دولة الإمارات، وهو ما يعتبر إنجازاً نوعياً في ظل تعدد الآراء بين الدول الأعضاء، حيث استطاعت دولة الإمارات أن تؤدي دوراً إيجابيا وسطياً في تقريب وجهات النظر بين ممثلي الدول الأعضاء ضمن عدد من الموضوعات البارزة.

بينما صحيفة البيان سلطت الضوء علي؛ ما أصدرته المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منه في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة أمرا بإلغاء شرط بدأت تطبيقه منذ 17 شهرا بضرورة اجراء اختبارات لإثبات عدم إصابة الأشخاص الذين يصلون إلى الولايات المتحدة جوا بكوفيد-19.

وقالت إن هذا الأمر الذي وقعته مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منهما روشيل والينسكي يسري على الرحلات القادمة إلى الولايات المتحدة من دولة أجنبية في أو بعد الساعة 04.00 بتوقيت غرينتش يوم الأحد.

وأشارت الصحيفة الي اعلان وسائل إعلام رسمية الجمعة أن كوريا الشمالية عينت العضو البارز في وفد المفاوضات النووية تشوي سون هوي وزيرا جديدا للخارجية.

جاء ذلك في ختام اجتماع للحزب الحاكم رأسه زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن كيم عرض أهدافا لتعزيز القوة العسكرية للبلاد، والأبحاث الدفاعية لحماية الحقوق السيادية لكوريا الشمالية، ولم تقدم الوكالة تفاصيل.



وذكرت الوكالة أن الاجتماع العام للجنة المركزية لحزب العمال الكوري عُقد من يوم الأربعاء إلى الجمعة.

فيما لفتت صحيفة الوطن الإماراتية الي توقيع ‏مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية مع مجموعة "إنتر إنجينيرنغ" الأوزباكستانية بهدف تأسيس مشاريع مشتركة في أوزباكستان لإدارة مرافق التخزين والتخليص الجمركي وخدمات الشحن والخدمات اللوجستية عبر الطرق البرية والبحرية والجوية والسكك الحديدية.



ونبهت الصحيفة كذلك الي ‏ توقيع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي توقع اتفاقية شراكة مع مقاطعة شاندونغ الصينية لإنشاء آلية لتبادل المعلومات والخبرات وبرامج التدريب على ريادة الأعمال وتعزيز فرص الاستثمارات في القطاع الصناعي.

وتوطد ‏الاتفاقية التعاون مع الصين بصفتها شريكاً تجارياً مهماً وتعزز مسيرة النمو في القطاع الصناعي ‎#في_أبوظبي، التي شهدت في 2021 ارتفاعاً بنسبة 17% في عدد تراخيص رواد الصناعة و15% في عدد المصانع الجديدة مقارنة مع عام 2020، وذلك بفضل فاعلية المحفزات التي أطلقتها لتعزيز جاذبية القطاع.

