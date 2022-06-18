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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد مدينة الثقافة والفنون بالعلمين الجديدة

جولة رئيس الوزراء
جولة رئيس الوزراء بالعلمين الجديدة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مدينة الثقافة والفنون بمدينة العلمين الجديدة للوقف على نسب التنفيذ، ورافقه وزير الإسكان وعدد من المسئولين.

واستمع مدبولي لشرح حول مدينة القافية التي أنشئت على 260 ألف فدان، وتحتوي على أوبرا،  وقاعات تدريب، ومجمع سينمات، ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت، ومجمع استديوهات، وسكن تجارى، وساحة رئيسية، ومتحف، ومكتبة ثقافية، بالإضافة إلى مبنى تنمية المهارات البدوية الموجودة في المنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين.

كما تابع رئيس الوزراء أعمال الممشى حول منطقة الأبراج الشاطئية من الجهة القبلية والمطل على البحيرات. 

وقال وزير الإسكان إنه جار استكمال العمل بالممشى للانتهاء من تنفيذه خلال الشهر الجاري. 

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي أعمال الزراعات وتنسيق الموقع بالممشى، بالإضافة إلى نموذج تنسيق موقع على ممشى البحيرات، وأعمال الإنارة. 

ووجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من هذه الأعمال في أقرب وقت ممكن.

كما شملت جولة الدكتور مصطفى مدبولي تفقد أعمال تنسيق الموقع بالطرق الرئيسية، وأعمال الميادين بالمنطقة الشاطئية. 

وأوضح رئيس جهاز المدينة أن هناك 9 ميادين بالمدينة تم الانتهاء من بعضها بالكامل وإنارته وجار زراعة الدلتا حوله، ويتبقى العمل بالميادين الأخرى؛ حيث تم الانتهاء من جميع الأعمال الخرسانية بها، وجار استكمال خرسانات المسارات الدائرية والبازلت حول الميادين، بالإضافة إلى الانتهاء من توريد مهمات الأعمال الكهروميكانيكية وجار تنفيذها، إلى جانب ذلك يتم حاليا استكمال أعمال رخام الأرضيات لعدد من الميادين، حيث سيتم الانتهاء منها جميعا خلال الفترة القريبة المقبلة. 

كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه أعمال الجزيرة الوسطى الممتدة من طريق A4  وحتى طريق C3، والتي تشهد حاليا استكمال أعمال التنسيق بها، وتشمل أعمال الزراعة والإنترلوك، وتخطيط الطريق وأعمال الإنارة.

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مدبولى يتفقد مدينة الثقافة لعلمين الجديدة مجلس الوزراء

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