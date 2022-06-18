لحضور قمة المناخ.. أبو مازن يتلقى دعوة رسمية من الرئيس السيسي

تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن، اليوم السبت، دعوة رسمية من نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحضور مؤتمر قمة قادة العالم للتغير المناخي.

جاء ذلك خلال استقباله سفير جمهورية مصر العربية لدى فلسطين السفير طارق طايل، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، حيث سلّمه دعوة الرئيس السيسي لحضور مؤتمر قمة قادة العالم للتغير المناخي، المقرر عقده في مدينة شرم الشيخ بتاريخ 7 و 8 من شهر نوفمبر المقبل.

وحمل أبو مازن، السفير المصري تحياته وتقديره للرئيس السيسي، كما رحب بهذه الدعوة الكريمة ، مؤكدا حرصه على تلبيتها، ومشاركة دولة فلسطين في أعمالها.

كما أشاد الرئيس خلال اللقاء بالعلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على تعزيزها، بما يخدم العلاقات الأخوية المشتركة، وكذلك في خدمة قضايا أمتنا العربية.