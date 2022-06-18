السعودية.. ضبط 16 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق السعودية كافة، عن ضبط نحو 16 ألف مخالف خلال أسبوع، وذلك في الفترة من (10 / 11 / 1443هـ) حتى (16 / 11 / 1443هـ).

ومن بين إجمالي المخالفين 9784 مخالفًا لنظام الإقامة، و3983 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و2143 مخالفًا لنظام العمل.

كما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 226 شخصًا، 40% منهم يمنيو الجنسية، و50% إثيوبيو الجنسية، و10% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 57 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

وضبطت الحملات أيضا 10 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، كما وصل إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة أكثر من 73 ألف وافد مخالف، منهم قرابة 70 ألف رجلاً، و3444 امرأة.

وأحالت وزارة الداخلية السعودية أكثر من 60 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، كذلك إحالة 3053 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 12882 مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.