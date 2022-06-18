عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. ضبط 16 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

السعودية
السعودية

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق السعودية كافة، عن ضبط نحو 16 ألف مخالف خلال أسبوع، وذلك في الفترة من (10 / 11 / 1443هـ) حتى (16 / 11 / 1443هـ).

ومن بين إجمالي المخالفين 9784 مخالفًا لنظام الإقامة، و3983 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و2143 مخالفًا لنظام العمل.

كما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 226 شخصًا، 40% منهم يمنيو الجنسية، و50% إثيوبيو الجنسية، و10% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 57 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

وضبطت الحملات أيضا 10 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، كما وصل إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة أكثر من 73 ألف وافد مخالف، منهم قرابة 70 ألف رجلاً، و3444 امرأة.

وأحالت وزارة الداخلية السعودية أكثر من 60 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، كذلك إحالة 3053 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 12882 مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به. 

الداخلية السعودية: ضبط 12 ألف مخالف للعمل والإقامة خلال أسبوع

السعودية.. الداخلية تضبط 14 ألف وافد مخالفين خلال أسبوع

السعودية وزارة الداخلية السعودية مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود نظام الإقامة وثائق سفر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مكتشف هالاند: فخور بترشيحي لتدريب الأهلي.. وجاهز لقيادة نادي القرن

إبراهيم سعيد يسخر من مصطفي يونس عقب انضمامه لقناة الزمالك

قتل والدته بـ7 طعنات واعترف: لست مريضا نفسيا وهي تستحق ذلك

تقارير: منتخب تونس مهدد بالاستبعاد من كأس العالم 2022

مساعد كيروش: شرطان لعودة البرتغالي لتدريب منتخب مصر| خاص

السعودية.. وفاة الأمير سعود بن محمد بن تركي آل سعود

أسعار الذهب لـ جميع الأعيرة اليوم السبت.. فيديو

بعد أنباء التعاقد مع موسيماني.. السد القطري يعلن تعيين مساعد جوارديولا

موضوعات متعلقة

السعودية: المملكة أدارت أزمة كورونا باحترافية عالية

السعودية تدعو إلى حشد الجهود الدولية لمواجهة تحديات التغير المناخي

ترشيحاتنا

عطل في المحرك.. الجيش الإيراني يقر بتحطم مقاتلة إف 14

الحبس 3 سنوات لنجل حسنين هيكل ورجل أعمال

بعد إصابتها بكسر في قدمها.. ليلى طاهر تكشف آخر تطورات حالتها الصحية

الرئيس يعلن عن خطوة جديدة لمكافحة التغير المناخي..ما هو الميثان ومبادرته الدولية؟

انخفاض أسهم بوميل لتدريب المنتخب الأول

ليفربول يعلن عن أفضل 10 أهداف في تاريخ الريدز دون ظهور لأهداف محمد صلاح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من مانشستر يونايتد لـ أبو حماد شرقية.. القصة الكاملة لمقاضاة راشفورد لطالب مصري بسبب العنصرية

تعاني من ضمور عضلات شوكي.. 16 يوما فاصلة لإنقاذ الطفلة رقية

جبرتي العصر ورائد الأمن الثقافي وفارس الرومانسية.. لماذا أطلقت الألقاب على يوسف السباعي؟

فنانات ظهرن مع فخر العرب| أبرزهن إيمليا كلارك.. حسناوات أشعلن السوشيال ميديا بجانب محمد صلاح

فيديو

استخراج حصى المرارة من جثة أمير إيطالي تعود للقرن الـ16.. ما القصة؟

شاهد | الجيش الإسرائيلي ينشر فيديوهات للغارات على غزة ويعلن قصف مواقع لـ حماس

العدد يتزايد في العراق .. كل ما تريد معرفته عن مرض الحمى النزفية |فيديوجراف

شاهد| الاحتلال يقصف غزة بسلسلة غارات.. والقبة الحديدية تعترض صاروخا في عسقلان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الكل خاسر

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

محمد الغريب

البازية ومبرة الشعراوي.. رحلة في تصويب الفكر

عصام الدين جاد

لم الشمل

معتز الخصوصى

8 سنوات إنجازات

د. ماريان جرجس

حُلم جديد

عبدالمعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ