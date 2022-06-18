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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كنت أحتاج للمال.. مطرب الراب شاهين يكشف معاناته بعد وفاة والده

مطرب الراب شاهين
مطرب الراب شاهين

حل مطرب الراب شاهين، ضيفًا على الفنان عباس أبو الحسن، في برنامج يقدمه الأخير عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وتحدث شاهين خلال اللقاء حول حياته الشخصية. 

وقال مطرب الراب شاهين، أنه عانى كثيرًا في حياته، وعمل موظف كول سنتر في دبي بعد وفاة والده، لأنه كان يحتاج للمال وقتها، مؤكدًا انه لم يكن يطمح أن يسافر أي بلد عربي، لكنه سافر بسبب احتياجه للمال. 

أحدث أعمال الراب شاهين 

يشارك كل من  مغني الراب والممثل الجزائري 'ديدين كانون 16'، والرابر المصري شاهين والمغني السوداني ‘سيدوسيمبا’، واللبناني-السوري ‘إسلام جواد’، بالإضافة إلى فنان الدانسهول الجامايكي ‘ستايلو جي’،  أغنية "Styla Jamaiki" بكل المنصات الافتراضية.

وتصدر المجموعة هذا الصيف أول اغنية منفردة لهم ‘Styla Jamaiki’، كأغنية ‘دانسهول’ راقصة، وهي من إنتاج منتج موسيقى الدانسهول والريغي  "غاري بيرك Gary burke".

وقال الرابر شاهين، في تصريحات صحفية: "لا توجد حدود في صناعة الموسيقى وهذا أمرٌ مفروغ منه، العالم العربي به العديد من النكهات والأصوات الفريدة، التي إذا استطعنا أن نعرضها بشكل صحيح يحقق تعاونا ورؤية واضحة، فالمبدعون العرب قادرون على تحديد معالم الجيل القادم من الفنانين في العالم".

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