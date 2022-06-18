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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لهواتف آيفون وأندرويد.. مايكروسوفت تطلق تطبيقا للحماية من الاختراقات

مايكروسوفت تطلق
مايكروسوفت تطلق تطبيق للحماية من الاختراقات للهواتف

أتاحت شركة مايكروسوفت الأمريكية، تطبيقا جديدا لأمان المستخدمين وحمايتهم من الاختراق، وسيعمل التطبيق على هواتف آيفون وأندرويد للمرة الأولى مع عدد من ميزات الخصوصية.

 

وبحسب موقع Phone Arena، فإن مايكروسوفت خصصت تطبيقها Microsoft Defender لجميع مستخدمي الهواتف الذكية، بعدما كان التطبيق متاحا فقط على أجهزة الكمبيوتر واللاب توب.

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وسيقدم تطبيق Microsoft Defender عدد من حلول الأمان للمستخدمين مع الحماية من البرامج الضارة وعمليات الفحص المستمرة لمكافحة الفيروسات بحثا عن التطبيقات الضارة.

 

وسيتمكن المستخدمون من خلال تطبيق Microsoft Defender، من التحكم الخاص بما يفحصه التطبيق من خلال تمييز التطبيقات الآمنة والموثوقة وكذلك الضارة، كما سيقوم بارسال تنبيهات للمستخدمين عن ايجاد أو ملفات أو تطبيقات ضارة.

 

وسيختلف استخدام هواتف أندرويد لتطبيق  Microsoft Defender عن هواتف آيفون، حيث أن الميزات الموجودة في التطبيق لن تكون واحدة لكل الهواتف فمثلا سيحصل مستخدمو أندرويد على ميزة الحماية من الفيروسات أما مستخدمو آيفون فسيحصلون على ميزة جديدة تمكنهم من عدم الدخول على المواقع الضارة، وتصيد الويب.

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