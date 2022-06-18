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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد السكندري يتقدم على المقاصة بهدف بواتينج في الشوط الأول

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري

تقدم الاتحاد السكندري على منافسه مصر المقاصة بهدف نظيف في الشوط الأول من اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الـ 22 من بطولة الدوري المصري.

بدأ اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبي الاتحاد السكندري حتى تمكن بنيامين بواتينج  من إحراز هدف تقدم زعيم الثغر في الدقيقة الثالثة من خلال  كرة قصيرة من الركلة الركنية ووصلت لإبراهيم حسن الذي أرسل تمريرة عرضية حولها بنيامين بواتينج برأسية قوية من أمام المرمى وتسكن الشباك.

وفرض لاعبو الاتحاد السكندري العديد من الهجمات على مرمي شباك مصر المقاصة من أجل إحراز الهدف الثاني وإنهاء المباراة مبكرا ولكن لم يحالفهم الحظ حيث تمكن لاعبي المقاصة من الحفاظ على شباكهم والتصدي لكافة الهجمات.

وخاض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: أحمد يحيى

خط الدفاع: هشام صلاح ومحمود شبانه والسيد سالم وصبرى رحيل

وفي الوسط: مورو ساليفو، وسعيدو سمبورى، ومروان عطية.

وفي الهجوم: خالد الغندور وإبراهيم حسن و بنجامين بوايتنج.

وعلى الجانب الآخر خاض مصر المقاصة المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: محمد مجدي

خط الدفاع: على فتحي وأحمد صبيحه ومحمود فهمي وكريم حلاوه.

الوسط: سيرجى اريك وجون افيرى ومحمد محسن ليله ومنعم.

الهجوم محمد لالا وهشام حافظ.

الاتحاد السكندري الدوري المصري بطولة الدوري إبراهيم حسن مصر المقاصة خالد الغندور

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