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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. شاهد استمرار تنظيف وتعقيم لجان الثانوية العامة استعدادا للامتحانات.. عبدالغفار يتفقد منشآت وتجهيزات مستشفى الجراحة الجديد بجامعة طنطا

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية التي لفتت انتباه المهتمين بالشأن التعليمي خلال الساعات الأخيرة.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد موجزا لأهم اخبار التعليم التي حدثت منذ صباح اليوم وحتى الآن:

محمد الدسوقي: تخفيض القبول بكليات الهندسة لـ 70% لن يؤثر على المهنة

 

توجّه المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، بخطاب إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، وخطاب آخر إلى رئيس لجنة القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات أ.د محمد عبد الحميد شعيرة، بشأن قرار المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بتحديد مجموع  70% للقبول بكليات الهندسة الخاصة بها، مع بعض التخفيضات الأخرى في بعض الكليات لظروف المكان.

 

شاهد.. وزير التعليم العالي يتفقد منشآت وتجهيزات مستشفى الجراحة الجديد بجامعة طنطا

 

تفقد د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، مستشفى الجراحات الجديد بجامعة طنطا؛ لمتابعة التشغيل التجريبي للمستشفى، وذلك بحضور د. طارق رحمي محافظ الغربية، ود. محمود زكي رئيس الجامعة، ود. أحمد عطا نائب محافظ الغربية، ود. أنور اسماعيل المدير التنفيذي لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية بالوزارة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

 

شاهد| استمرار تنظيف وتعقيم لجان الثانوية العامة استعدادا للامتحانات

 

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عمليات تعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 تتم حاليا في جميع محافظات مصر، استعدادا لبدء استقبال الطلاب في أول أيام امتحانات الثانوية العامة 2022 غدا الاثنين.

 

لخريجي الإعدادية .. تفاصيل تخصصات المدارس الفنية التابعة للمجمعات التكنولوجية

 

تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن تخصصات المدارس الفنية التابعة لـ المجمعات التكنولوجية ، وذلك بالتزامن مع فتح باب التقديم فيها حتى 30 يونيو 2022

 

بـ 40 استراحة لإقامة المراقبين.. قنا تُنهي استعداداتها لماراثون امتحانات الثانوية العامة

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن المحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، انتهت من كافة الاستعدادات لبدء ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021 / 2022، والتى سوف تبدأ الإثنين المقبل الموافق 20 من شهر يونيو الجارى ، وتستمر حتى الخميس الموافق ٢١ من شهر يوليو المقبل.

 

التعليم تهنئ طالبة بالفوز بــ3 ميداليات برونزية في بطولة رفع الأثقال بالمكسيك

 

فازت الطالبة شمس محمد بنت المدرسة الرياضية بنات بالفيوم ، بـ ثلاث ميداليات برونزية في بطولة العالم لرفع الأثقال بالمكسيك.

اخبار التعليم الأخبار التعليمية موقع صدى البلد الثانوية العامة

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