أخبار التعليم.. شاهد استمرار تنظيف وتعقيم لجان الثانوية العامة استعدادا للامتحانات.. عبدالغفار يتفقد منشآت وتجهيزات مستشفى الجراحة الجديد بجامعة طنطا

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية التي لفتت انتباه المهتمين بالشأن التعليمي خلال الساعات الأخيرة.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد موجزا لأهم اخبار التعليم التي حدثت منذ صباح اليوم وحتى الآن:

توجّه المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، بخطاب إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، وخطاب آخر إلى رئيس لجنة القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات أ.د محمد عبد الحميد شعيرة، بشأن قرار المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بتحديد مجموع 70% للقبول بكليات الهندسة الخاصة بها، مع بعض التخفيضات الأخرى في بعض الكليات لظروف المكان.

تفقد د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، مستشفى الجراحات الجديد بجامعة طنطا؛ لمتابعة التشغيل التجريبي للمستشفى، وذلك بحضور د. طارق رحمي محافظ الغربية، ود. محمود زكي رئيس الجامعة، ود. أحمد عطا نائب محافظ الغربية، ود. أنور اسماعيل المدير التنفيذي لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية بالوزارة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عمليات تعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 تتم حاليا في جميع محافظات مصر، استعدادا لبدء استقبال الطلاب في أول أيام امتحانات الثانوية العامة 2022 غدا الاثنين.

تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن تخصصات المدارس الفنية التابعة لـ المجمعات التكنولوجية ، وذلك بالتزامن مع فتح باب التقديم فيها حتى 30 يونيو 2022

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن المحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، انتهت من كافة الاستعدادات لبدء ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021 / 2022، والتى سوف تبدأ الإثنين المقبل الموافق 20 من شهر يونيو الجارى ، وتستمر حتى الخميس الموافق ٢١ من شهر يوليو المقبل.

فازت الطالبة شمس محمد بنت المدرسة الرياضية بنات بالفيوم ، بـ ثلاث ميداليات برونزية في بطولة العالم لرفع الأثقال بالمكسيك.