عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم عبدالخالق: أتوقع تألق إمام عاشور ضد الأهلي

صدى البلد

توقع إبراهيم عبد الخالق، لاعب الزمالك السابق، تألق إمام عاشور، لاعب وسط الزمالك خلال مواجهة القمة ضد الأهلي في القمة 124.

وقال عبد الخالق، في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "محمد طارق لاعب جيد للغاية، ويجيد في مركز الظهير الأيمن، لذلك أتمنى الدفع به".

وأضاف: "وسط الملعب سيكون نقطة فارقة مع الزمالك ضد الأهلي وإمام عاشور أتوقع تألقه خلال مواجهة الأهلي".

وختم حديثه قائلا: "محمد أشرف روقا ويوسف أوباما وإمام عاشور أنسب ثلاثي في خط وسط الزمالك".

ويدخل فريق الزمالك مواجهة الأهلى محتلاً المركز الأول برصيد 44 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة، فيما يدخل الأهلى اللقاء محتلاً المركز الثالث برصيد 40 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة. 

" src="">" src="" src="">">
ابراهيم عبدالخالق امام عاشور الزمالك الأهلى القمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مقطع صادم.. عريس يركل عروسه في وجهها خلال حفل زفاف بلندن

قتل والدته بـ7 طعنات واعترف: لست مريضا نفسيا وهي تستحق ذلك

تقارير: منتخب تونس مهدد بالاستبعاد من كأس العالم 2022

الزمالك يهدد بعدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي لغياب تكافؤ الفرص| مستند

قبيل تشغيله.. تعرف على محطات القطار الكهربائي الخفيف وأسعار التذاكر

بعد أنباء التعاقد مع موسيماني.. السد القطري يعلن تعيين مساعد جوارديولا

أخبار الزمالك| رسالة عاجلة من مجلس الإدارة .. فيريرا يعلن قائمة الديربي

ضحايا شوية مرتزقة.. رد ناري من وفاء عامر على خلاف شقيقتها آيتن وريهام حجاج

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الأحد 19 /6 /2022 والقنوات الناقلة

إبراهيم عبدالخالق: أتوقع تألق إمام عاشور ضد الأهلي

شقيق ياسمين عبد العزيز: رجوعي لربنا والتزامي بالصلاة غيّر فيا حاجات كتير

سعر الذهب اليوم الأحد 19-6-2022

اقرأ هذة السورة وأنت ذهاب إلى العمل.. تزيد الرزق

مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة .. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ إلحاحها على الزواج .. رجل يقتل عشيقته بوحشية في الهند

خطير.. بحث: كتم الأسرار يضر بصحتك العقلية

مقطع صادم.. عريس يركل عروسه في وجهها خلال حفل زفاف بلندن

فيل على المريخ.. اكتشاف أثري غريب على الكوكب الأحمر

فيديو

غلطت فحق أختي ونفسي تسامحني.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يتحدث لأول مرة عن الأزمة|فيديوجراف

موقف دفعها للإعتزال وارتداء الحجاب.. كيف تغير شكل الفنانة نورا

بسبب الاحتجاجات وأعمال العنف.. رئيس الإكوادور يعلن حالة الطوارئ

أغرب من الخيال.. قصة مقاضاة نجم مانشستر يونايتد لطالب مصري بتهمة العنصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

غادة جابر

اليوم بين سطور التاريخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. كرة القدم بين الفهلوة والعشوائية

مني أحمد

الكل خاسر

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

محمد الغريب

البازية ومبرة الشعراوي.. رحلة في تصويب الفكر

عصام الدين جاد

لم الشمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ