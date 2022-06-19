مصرع صاحب أعمال حرة في انقلاب سيارة بسوهاج

لقي صاحب أعمال حرة في بداية العقد السادس من العُمر، مصرعه؛ إثر انقلابه بسيارته الملاكي على جانب الطريق، دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده انقلاب سيارة ملاكي على الطريق دائرة المركز، ووجود متوفي.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة المدعو (عبد الناصر ع خ- 52 سنة- صاحب اعمال حرة- ويقيم دائرة المركز)، اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لانقلابها علي جانب الطريق، ووفاته.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي، وبسؤال نجل عم المتوفي المدعو (أحمد م خ- 41 سنة- مهندس بشركة مطاحن- ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم)، ونفي الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.