4 أيام على ذمة التحقيقات .. حبس مستريح الأدوية في سوهاج

قررت النيابة العامة حبس موظف بشركة أدوية شهيرة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاستيلاءه على مبالغ مالية بلغت جملتها 4 ملايين جنيه، من المواطنين، بزعم توظيفهم في مجال الأدوية، مقابل أرباح مالية شهرية، إلا أنه لم يفٍ بوعده، بمركز جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج، يفيد بورود بلاغًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغًا من المدعو (علاء ع ن- 41 عامًا- مدرس- ويقيم دائرة مركز جزيرة شندويل) و10 أشخاص آخرين.

مفاده تضررهم من المدعو (علي م ع- 40 عامًا- يعمل بشركة أدوية شهيرة- ويقيم دائرة مركز جزيرة شندويل)، لاستيلاءه منهم على مبالغ ماليه بلغت جملتها أربعة ملايين جنيه، بزعم توظيفهم في مجال تجارة الأدوية، مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يفٍ بوعده.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم تدشين مأمورية من ضباط مباحث قسم ثانٍ سوهاج ومركز جزيرة شندويل، مدعومة بمجموعات وعناصر قتالية، وتم استهداف المتهم المذكور، وأمكن ضبطه.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي قررت بما تقدم.