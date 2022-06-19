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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كثافات مرورية بميادين ومحاور الجيزة

كثافات مرورية
كثافات مرورية

شهدت محاور وميادين الجيزة، اليوم الأحد، كثافات مرورية متحركة تزامنا مع الذروة الصباحية، وسط تدعيم الطرق بالخدمات الأمنية والمرورية تجنبًا لوقوع أي حوادث.


وعن شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة ظهرت كثافات للقادم من كوبري فيصل إلى مناطق الدقي، وكذلك منزل محور صفط للقادم من الدائري إلى جامعة القاهرة ويمكن استخدام محور أحمد عرابي.
وظهرت كثافات متحركة بمحور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان ويفضل التوجه لعرابي وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني.


ويشهد الطريق الدائري كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء تباطؤ في حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.


وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بقيادة اللواء محمد نصر لبنه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.

 كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

محاور وميادين الجيزة الذروة الصباحية الخدمات الأمنية والمرورية محطة مترو الجامعة

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