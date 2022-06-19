وول ستريت جورنال: روسيا تعاني خسائر هائلة في قواتها بسبب حرب أوكرانيا

قالت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، إن روسيا تعاني خسائر هائلة في صفوف قواتها بسبب حرب أوكرانيا، وذلك في الوقت الذي تحاول فيه موسكو أخذ زمام المبادرة في شرق أوكرانيا وتحقيق أهدافها المتمثلة في السيطرة على دونباس.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إنه منذ بداية ما تسميه بـ“العملية العسكرية الخاصة“، وعلى الرغم من تحقيقها مكاسب في شرق وجنوب البلاد، إلا أن روسيا خسرت عددا كبيرا من الجنود في محاولتها الأولية للاستيلاء على العاصمة الأوكرانية، كييف.

وأضافت ”كانت القيادة الروسية مترددة في اتخاذ خطوة إعلان الحرب، والتي من شأنها أن تسمح لها بإصدار أوامر بالتعبئة الكاملة، إذ يرى محللون أن هذا من شأنه أن يربط مصير الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشكل وثيق للغاية بالنتيجة“.

وأشارت إلى أن موسكو، بدلا من ذلك، أدخلت عددًا من الإجراءات المؤقتة لتعزيز صفوفها، من خلال تقديم عقود مربحة قصيرة الأجل، إلى السماح لمن هم فوق الـ 40 بالتسجيل، ما قد يجعل عشرات الآلاف من الجنود على قائمة الانتظار.

في غضون ذلك، نقلت الصحيفة الأمريكية عن أستاذ الدراسات الإستراتيجية في ”جامعة سانت أندروز“ باسكتلندا، فيليبس أوبراين، قوله ”هناك مؤشرات كبيرة على أن الروس يواجهون مشكلات كبيرة في توليد هذا النوع من القوى العاملة التي يحتاجون إليها، دون الذهاب إلى التعبئة الكاملة“.

وقالت ”وول ستريت جورنال“ إنه في محاولة لإنقاذ الموقف، فأن ”الجيش الروسي قرر رفع الرواتب الشهرية للجنود المتعاقدين إلى ما يقرب من 4 آلاف دولار شهريّا، أي نحو 4 أضعاف متوسط الراتب في روسيا“.

وأضافت ”يرى المحللون العسكريون أن مثل هذه الخطوات ليست مثالية لأغراض موسكو العسكرية وأهدافها“.

واشارت إلى أن ”هذا النوع من التعاقد قصير الأجل مع الجنود يعطل تماسك الوحدة وترابطها في ساحات القتال“.

وتابعت: ”يقول المحللون إن بطء تقدم روسيا في الحرب يرجع إلى مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك ندرة القوات لاختراق الخطوط الأوكرانية، موضحين أن ذلك هو السبب وراء اختيار موسكو الاعتماد على المدفعية لإضعاف الدفاعات الأوكرانية قبل التقدم“.