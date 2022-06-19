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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يستقبل 70 مواطنا لبحث شكاويهم

لقاءات المواطنين
لقاءات المواطنين بقنا

واصل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، صباح اليوم الأحد، استقبال المواطنين بمكاتبهم للإستماع إلى شكواهم و بحث الحلول المناسبة لها، وذلك بحضور حسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعى.

 

واستقبل محافظ قنا والسكرتير العام المساعد، 70 مواطنا واستمعا لشكوى كل مواطن على حده، ووعدوهما ببحث الشكاوى، ووضع الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع القانون، وبما يحقق مصلحة المواطن .

 

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وقال محافظ قنا، إن المواطنون تقدموا بشكاوى متنوعة ما بين طلبات الحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وتظلمات تقنين أراضي، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم، وطلبات علاج على نفقة الدولة، والحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وتم إحالة بعض الطلبات إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة، والعمل على حلها بشكل سريع.

 

وأضاف الداودى، بأنه من واجبنا كمسئولين السعى نحو إعطاء كل مواطن حقه مع الحفاظ على حقوق الدولة تأكيدا على مبدأ سيادة القانون، مشيراً إلى أن التواصل مع المواطن بشكل مباشر يحقق مزيد من الشفافية ويبنى جسور الثقة بين المواطن والدولة.

 

يذكر أن محافظ قنا، يعقد لقاءات جماهيرية بمراكز ومدن قنا للالتقاء بالمواطنين والاستماع لشكواهم ومطالبهم بالقرب من أماكن إقامتهم، لتخفيف عبء الإنتقال إلى عاصمة المحافظة عنهم.

 

لقاءات المواطنين بقنا 
لقاءات المواطنين بقنا 
لقاءات المواطنين بقنا 
لقاءات المواطنين بقنا 
لقاءات المواطنين بقنا 
لقاءات المواطنين بقنا 
لقاءات المواطنين بقنا 

 

 

قنا شكاوى المواطنين التضامن الاجتماعي تكافل كرامة لقاءات المواطنين بقنا

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