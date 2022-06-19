أعمال ضخمة ومميزة.. سيد رجب يكشف كواليس انتاج فيلمي كيرة والجن وعمهم|فيديو

كشف الفنان سيد رجب، عن تفاصيل مشاركته فى فيلم كيرة والجن وعمهم وليلة العيد ، والمقرر طرحهم الفترة المقبلة .

وقال الفنان سيد رجب ، في مقابلة مع برنامج MBC Trending : كيرة والجن عمل كبير وأكبر انتاج فى مصر ، واتبذل فيه مجهود كبير من الكتاب والممثلين وبتمنى يكون عند رؤيتى فيه".

وعن فيلم عمهم، أوضح الفنان سيد رجب: "فيلم أكشن مبذول فيه مجهود كبير من محمود إمام وكاست الفيلم وأشتغلنا عليه كتير ".

وكشف سيد رجب ، عن تفاصيل فيلم ليلة العيد قائلا : " أحداث الفيلم بتدور فى ليلة واحدة وطبيعية سامح عبد العزيز أفلام الليلة الواحدة زى الفرح والمولد وهو متخصص فى هذه الأفلام قليلة.

وحقق برومو فيلم كيرة والجن ما يقرب من 150 ألف مشاهدة بعد طرحه بـ 4 أيام فقط، ليحتل المركز الثاني في قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة فى مصر عبر موقع يوتيوب.

ومن المقرر عرض فيلم كيرة والجن يوم 30 يونيو الحالى قبل موسم عيد الأضحى بأيام قليلة.

فيلم كيرة والجن مقتبس للسينما عن رواية ﻷحمد مراد تحمل نفس الاسم ، ومن إخراج مروان حامد، ويشارك فى بطولته بجانب أحمد عز وكريم عبد العزيز كل من هند صبرى وروبى وأحمد مالك على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف .

كيرة والجن فيلم مستوحى من أحداث حقيقية تعود بالزمن لأكثر من 100 عام وبالتحديد إبان ثورة 1919، تلك الفترة التي شهدت ذروة مقاومة المصريين بقيادة سعد زغلول للاحتلال الإنجليزي، وتتمثل المقاومة في شخصيتيّ كيرة (كريم عبد العزيز) وعبد القادر الجن (أحمد عز)، كما يقدم الفيلم نظرة متفحصة على المجتمع المصري في تلك الفترة، ومن المقرر إطلاق الفيلم في دور العرض ابتداءً من 30 يونيو الحالي.