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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الشرنوبي رفقة يسرا وسيد رجب: ألذ ناس في الدنيا

صدى البلد

شارك الفنان محمد الشرنوبي صورة جديدة له في أحدث ظهور من شهر رمضان المبارك، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر رفقة الفنانة يسرا والفنان سيد رجب، وعلق: “الذ ناس في الدنيا”.

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محمد الشرنوبي: دوري بمسلسل فاتن أمل حربي جديد وقريب لقلبي.. فيديو

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الشرنوبي يدعم محمد صلاح: برضو أحسن لاعب في العالم

قال الفنان محمد الشرنوبي، إنه سعيد للغاية بالمشاركة في مسلسل "فاتن أمل حربي" خاصة وأن الدور جديد جدا عليه ولم يقدمه من قبل.

وأضاف"الشرنوبي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" ، المذاع على فضائية سى بى سى، "الدور مهم جدا ويا رب نقدر نغير حاجة في المجتمع، وأنا بحب أشتغل ادوار قريبة لقلبي وهذا العمل الثامن ليا مع العدل جروب، وأتمنى الناس تنبسط بالعمل الفني الذي يتناول قضية مهمة جدا".

وأشار إلى أن" المسلسل يستاهل أننا نجتهدله، والواحد بيعمل اللى عليه والباقى بتاع ربنا، لافتاً إلى أن شركة العدل جروب أول شركة تعاون معها بشكل احترافى".

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