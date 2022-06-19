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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هيدي كرم بإطلالة جديدة من برنامج راجل و2 ستات ..شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة هيدي كرم، جمهورها بأحدث إطلالاتها، ونشرت صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت هيدي كرم من كواليس برنامج "راجل و2 ستات" ونالت تفاعلا كبيرا من جمهورها.

يذكر أن الفنانة هيدي كرم، استغاثت بجمهورها وطلبت مساعدتهم من خلال نشرها فيديو لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

وقالت هيدي كرم، من خلال الفيديو إن هناك شخصا أنشأ لها صفحة على فيسبوك، واقترح بأن يقوموا بتوثيقها وبالفعل نجحوا في توثيقها لكنه بدأ مؤخراً أن يستخدم الصفحة بشكل سلبي ويسيء إلى هيدي، وقام بسرقة الصفحة.

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