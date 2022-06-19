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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب نقص الغاز.. ألمانيا تعلن عودتها إلى عصر الفحم

صدى البلد

أعلن وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، اليوم الأحد، أن ألمانيا ستحد من استخدام الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء وتعويضه بالفحم.

وحسب "روسيا اليوم"، قال هابيك إنه بسبب المخاوف بشأن النقص المحتمل الناجم عن قطع الإمدادات من روسيا، فإن ألمانيا ستحاول تعويض هذه الخطوة عن طريق زيادة حرق الفحم، وهو وقود أحفوري يزيد من حدة التلوث.

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وتابع أنه "أمر مرير، لكنه ببساطة ضروري في هذا الوضع من أجل تقليل استخدام الغاز".

ولفت وزير الاقتصاد الألماني،  إلى أنه يعتقد أن الدافع وراء هذه الخطوة سياسي، وبدأت ألمانيا، التي لطالما اعتمدت بشدة على واردات الطاقة من روسيا، في تقليص وارداتها بشكل كبير بسبب الحرب في أوكرانيا، مع ذلك، أصرت الحكومة على أن هناك حاجة للغاز الروسي لفترة من الوقت حتى تتوفر مصادر بديلة للطاقة، مثل الغاز الطبيعي المسال الذي يتم جلبه عن طريق السفن.

الغاز المانيا الفحم روبرت هابيك روسيا

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