المجر: شحنات الغاز الطبيعي والنفط الروسي تصل يوميا وفقا للعقد والجدول

أكد وزير الخارجية والتجارة في المجر، اليوم الأحد، أن إمدادات الطاقة بما فيها الغاز الطبيعي، في البلاد مستقرة ومؤمنة بشكل كامل.

وحسب "روسيا اليوم"، قال سيارتو في حديث لإذاعة محلية، إن شحنات من الغاز الطبيعي والنفط الخام تصل يوميا وفقا للعقد والجدول ودون أي انقطاع، مذكرا بأن لدى المجر عقدا طويل الأجل لشراء الغاز مدته 15 عاما مع شركة "جازبروم" الروسية.

وأضاف سيارتو أنه كما تواردت أنباء تفيد بأن "جازبروم" ستوقف عمليات التسليم إلى بعض الدول، أجري اتصالات بشأن إمدادات موارد الطاقة مع الرئيس التنفيذي لشركة "جازبروم" أليكسي ميلر ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفيك، وهما أكدا له أن روسيا ستفي بالتزاماتها التعاقدية تجاه المجر.