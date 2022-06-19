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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نقل قائد كتيبة آزوف القومية الأوكرانية إلى روسيا

الجيش الاوكراني
الجيش الاوكراني

أفادت وكالة الأنباء الرسمية الروسية “تاس”، بأن قائدين أوكرانيين ساعدا شهورا في الدفاع عن مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول تم نقلهما إلى روسيا “للتحقيق”.

ولا يزال مصير مئات المقاتلين الذين استسلموا للقوات الروسية الشهر الماضي غير واضح حيث تم نقلهم من المصنع في حافلات تحت حراسة روسية إلى وجهات مجهولة.

وتم نقل سفياتوسلاف كالينا بالامار، نائب قائد كتيبة آزوف، وسيرجي فولينسكي، قائد اللواء 36 مشاة البحرية الأوكراني، إلى روسيا من منطقة دونيتسك، وفقًا لمصادر إنفاذ القانون الروسية لم تسمها. 

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وهم من بين مجموعة من الضباط من مختلف الوحدات الأوكرانية الذين نُقلوا إلى هناك.

ولم يذكر التقرير إلى أين تم إرسالهم في روسيا، ولم يصدر أي تعليق عليه من المسؤولين الأوكرانيين.

ويسيطر الانفصاليون الروس على أجزاء من دونيتسك كمنطقة انفصالية معلنة ذاتيًا، ولا تعترف بها سوى روسيا ككيان مستقل.

روسيا آزوفستال ماريوبول فوج آزوف أوكرانيا

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