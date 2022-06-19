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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإسماعيلي يواجه طلائع الجيش وديا.. الثلاثاء

الإسماعيلي
الإسماعيلي

أنهى الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل، اتفاقه مع فريق طلائع الجيش على خوض مباراة ودية بينهما، مساء الثلاثاء المقبل على ملعب الأخير بالقاهرة، ضمن برنامجه الإعدادي لمنافسات الدوري العام.

ويتطلع جهاز الدراويش من خلال الودية لتجهيز كافة عناصر الفريق ومنحهم حساسية المشاركة تحسبا للاستعانة بخدمات أي منهم حسب الحاجة الفنية لكل مباراة إلى جانب تجريب مجموعة من الخطط الفنية والتكتيكية.

واستأنف الدراويش، تدريباته الجماعية مساء اليوم بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين عقب التعادل مع المقاولون العرب فى إطار أحد جولات المسابقة المحلية.

ويستعد الإسماعيلي فى الوقت الحالي لمباراتي غزل المحلة يومي 28 يونيه الجاري بمسابقة الدوري العام و3 يوليو المقبل بكأس رابطة الأندية المحترفة.

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