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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ماراثون الثانوية العامة.. الانتهاء من تجهيز مقار اللجان في كفر الشيخ| صور

مقار الثانوية العامة
مقار الثانوية العامة

شهدت 80 لجنة بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ، تفقد رؤساء المدن ومديري الإدارات التعليمية ورؤساء القرى للجان، لمتابعة أعمال التطهير والتعقيم، وتوفير كل سبل السلامة المهنية، قبل استقبالها لـ 21 ألفاً و 464 طالباً وطالبة، منهم 13 ألفاً و930 "علمي علوم"، و 1699 طالباً وطالبة "علمي رياضة" و 5817، "أدبي"، صباح الغد الإثنين، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، ومديرية الأمن، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.
 ونوه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بأنه تابع أعمال تجهيز اللجان وتطهيرها وتعقيمها، إضافة لوضع بوابات خارج اللجان، وحواجز، لتوفير كافة سبل الراحة والهدوء لأبنائنا الطلاب، مناشداً أولياء الأمور بعدم الاقتراب من اللجان، حرصاً على توفير الهدوء لأبنائهم الطلاب.
وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن مديرية التربية والتعليم أنهت استعداداتها الخاصة باستقبال امتحانات الثانوية العامة والتي تبدأ اعتبارا من غد الإثنين الموافق 20 يونيو، وتنتهي في 21 يوليو القادم، وشدد على جميع الجهات التنفيذية في المحافظة بضرورة الاستعداد الجيد وتهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء امتحانات الثانوية العامة لعام 2021/2022.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن إجمالي عدد لجان الثانوية العامة بالمحافظة 80 لجنة أساسية، جاهزة لاستقبال 21 ألفا و 464 طالباً وطالبة، فضلا عن توفير 26 استراحة للمراقبين على الامتحانات، وتوفير كافة وسائل الإعاشة والإقامة بها، مضيفا أنه تم الانتهاء من تجهيز لجان الامتحانات بالإضاءة الكافية والمبردات لخلق بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، مع الالتزام التام بتطهير وتعقيم اللجان يوميا ومراعاة التباعد، وتوفير سيارة إسعاف لخدمة مقار لجان النظام والمراقبة، وتوفير لجان من الحوكمة بالمحافظة للمرور على اللجان ومتابعة انتظام العملية الامتحانية.

وأشار المحافظ، إلى أنه سيتابع على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، انتظام سير الامتحانات للوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس، مشدداً على رؤساء الأحياء برفع درجة الاستعداد والمتابعة اليومية للجان الامتحانات كل في نطاقه ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجوار المدارس والاهتمام بمستوى النظافة العامة للطرق ومحيط اللجان لتوفير جو من الهدوء للطلاب والتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليلها بما لا يعكر صفو الامتحانات.

كما وجه وكيل تعليم كفر الشيخ، محمد عبد الله، ومديري الإدارات التعليمية بتقديم الدعم اللازم لرئيس اللجنة قبل بدء اللجان في تنظيم عملية دخول الطلاب ومنع تزاحم الطلاب أو أولياء الأمور بمحيط اللجان، وأيضاً ليكون منسقاً بين رئيس اللجنة وجميع المديريات المتعاونة والخدمات والطوارئ وتم التشديد على مشرفي اللجان بضرورة دخول الطلاب للجان دون أية أجهزة إلكترونية "هواتف محمولة، سماعات".
 وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم التنسيق مع مديريتي الأمن والصحة وهيئة التأمين الصحي ورؤساء الأحياء وشركتي مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، والتأكد من جاهزية اللجان، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن وتحديد مسارات وخطوط سير السيارات اللازمة لنقل صناديق أوراق الأسئلة والأجوبة من مركز توزيع الأسئلة لمقار اللجان، وتوفير مولد كهربائي باللجان لمواجهة أي طوارئ مع نشر سيارات التدخل السريع لمواجهة أية أعطال كهربائية بمحيط ومقار اللجان.

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التعليم الثانوية العامة كفر الشيخ مديرية التربية والتعليم الجهات التنفيذية محافظة كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ

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