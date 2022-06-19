تفاصيل لقاء وزيري سياحة مصر والسعودية

التقى الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة اليوم، بوزير السياحة والآثار في جمهورية مصر العربية الدكتور خالد أحمد العناني، وذلك في إطار زيارة الرسمية لجمهورية مصر العربية لتعزيز التعاون الثقافي المشترك بين البلدين الشقيقين.

وناقش في مستهل اللقاء، آفاق التعاون الثقافي السعودي المصري وأهمية تنميته وتطويره، انطلاقاً من العلاقات الأخوية العميقة التي تربط المملكة بمصر، إضافةً إلى بحث سُبل تعزيز التعاون في مجالات الآثار والمتاحف وإحياء فنون الحضارة الإسلامية، خاصةً في عمليات تبادل استعارة القطع الفنية الأثرية بين المتاحف السعودية والمصرية.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي، والمشرف العام للشؤون الثقافية والعلاقات الدولية راكان الطوق، والرئيس التنفيذي لهيئة التراث الدكتور جاسر الحربش، ووكيل الوزارة للعلاقات الثقافية الدولية المهندس فهد الكنعان.