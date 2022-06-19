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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

جامعة حلوان: الكليات لا ينحصر دورها في التعليم بل تساهم تنمية المجتمع

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تحرص جامعة حلوان علي المشاركة في  تنظيم العديد من القوافل الطبية و التوعوية بالامراض المختلفة من خلال كليات القطاع الطبي بالجامعة " التمريض ، الطب ، الصيدلة ، العلوم " ، وذالك  سواء داخل الجامعة او بالمناطق المحيطة  للمساهمة فى تطوير المجتمع المحيط بها و تهدف  الجامعة من خلال هذه المشاركة لاستثمار الطاقات الفكرية والعلمية لدى أساتذة الجامعة وطلابها، ونشر لثقافة العمل التطوعي، ومد جسور التعاون بين الجامعة والمجتمع تحقيقا لمتطلبات التنمية المستدامة.

 

وصرح الدكتور وليد السروجي عميد كلية الطب بجامعة حلوان أن مشاركة كليات القطاع الطبي بهذه القوافل الطبية و التوعوية  ياتي من ان دور كليات الطب لا ينحصر على الدور التعليمي فقط إنما يمتد لخدمة المجتمع المحيط و تطويره و العمل علي تحقيق اهداف التنمية المستدامة  .

 

مثلت الدكتورة هالة محمد حسنين أستاذ العمارة الداخلية بقسم الديكور بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، مصر في المؤتمر الأفريقي الآسيوي للمرأة في دورته الثالثة، وجاءت مشاركتها تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، و الدكتور عمرو سامي عميد كلية الفنون الجميلة.

وقدمت الدكتورة هالة حسنين، ورقة عمل بعرض تقديمي وإلقاء كلمة عن دور المرأة المصرية فى المجالات الأكاديمية والبحث العلمى فى العمارة الداخلية والإبداع فى التصميم ، والإشارة إلى مسيرتها وتجربتها العلمية والعملية في مجال التعليم والعمل الإنساني والإجتماعي وخدمة المجتمع المصري .

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وممثلت هالة حسنين، فى تجربة ذاتية خاصة تعبر عن نموذج للفتاة المصرية التي بدأت من كونها طالبة مثالية علمياً وثقافياً وأدبياً على مستوى الجامعات المصرية، ومن خلال تمثيلها لمصر فى ألمانيا بين شباب العالم عام ١٩٨٥، استكمالا لرحلة تفوق ومسيرة عمل أكاديمي، وأبحاث تم نشرها دوليا ومحليا فى مجالات تخصصها في الإبداع التصميمي، وفي مجال العمارة الداخلية والتصميم الحضري في المشروعات القومية بهدف المحافظة على الهوية المصرية الحضارية ودورها فى مجال التدريس لوضع لبنة  فى بناء الأجيال القادمة لخدمة المجتمع .

جاء ذلك بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة من الوزراء وبحضور حورية الطرمال وزيرة شئون المرأة بدولة ليبيا، وجمع من الدبلوماسيين ومن هيئات قضائية وإعلاميين وسيدات أعمال وعمداء لكليات من جامعات مختلفة .

وحصلت الدكتورة هالة حسانين
على شهادة تقدير ودرع تكريم ، كما تم منحها شرفيا وسام سيدة الوطن العربى مع عدد من السيدات المشاركات ممن مثلوا بلادهم كلاً في مجال تخصصهم.

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