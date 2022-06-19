جامعة حلوان : نشجع أعضاء هيئة التدريس والطلاب علي التقدم للمنح الدولية

قالت الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان إن الجامعة حريصة على التعاون مع الجامعات الدولية وتشجع أعضاء هيئة التدريس والطلاب على التقدم للمنح المقدمة من المؤسسات التعليمية المختلفة .

وأضافت أن مكتب العلاقات الدولية يقوم بتوفير الدعم الفني لأعضاء هيئة التدريس والطلاب الراغبين في التقدم للمنح والمشروعات الدولية الممولة.

وتطلق جامعة حلوان العديد من المنح والبرامج الدولية التي يمكن للطلاب بالدراسات العليا الالتحاق بها لتطوير المنظومة التعليمية و اكسابهم خبرات مختلفة ، وأطلقت الجامعة هذا العام العديد من المنح الدولية وبرامج الدراسات العليا بالعديد من الجامعات الألمانية واليابانية نتاج تعاون مشترك بين الجهتين لتطوير المنظومة التعليمية و تبادل الخبرات .

جدير بالذكر أن قسم تمريض صحة البالغين بكلية التمريض جامعة حلوان بالمشاركة مع تمريض صحة الأطفال نظم قافلة تثقيفية عن جدري القرود داخل الحرم الجامعي أمام مبنى كلية التمريض والمبنى الإداري بجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، والدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض، وريادة الدكتورة زينب حسين علي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنسيق كلا من الدكتورة عزة عبد السميع رئيس قسم تمريض صحة الأطفال، والدكتورة رشا محمد العيوطي المدرس بقسم تمريض صحة البالغين بمشاركة أعضاء هيئة التدريس بكلا من قسم تمريض صحة البالغين وقسم تمريض صحة الأطفال.



وأوضحت الدكتورة صفاء صلاح أن القافلة تضمنت نشر الوعي بين الطلاب والعاملين بالجامعة بمرض جدري القرود من حيث التعريف به وأسبابه وأعراضه وطرق انتقاله وكيفية الوقاية منه والحد من انتشاره وتم توزيع بروشور يتضمن كل المعلومات المهمة بالنسبة لجدري القرود وكيفية الوقاية منه، وكذلك تضمنت القافلة قياس الضغط والوزن للمستفيدين.