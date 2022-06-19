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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شكري يلتقي وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي لبحث التعاون بمجالات الاستثمار والتجارة والسياحة

الوزير شكري ووزير
الوزير شكري ووزير خارجية ودفاع أيرلندا سيمون كوفيني

‏يلتقي وزير الخارجية ‎سامح شكري، اليوم الأحد، في لوكسمبورج، وزير الخارجية وزير الدفاع الأيرلندي سيمون كوفيني؛ لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وأيرلندا، خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة والسياحة، وكذا لتناول القضايا محل الاهتمام المشترك.

جاء ذلك على هامش أعمال الدورة التاسعة لمجلس المشاركة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، حيث عقدت الجلسة العامة، بمشاركة عدد من وزراء الخارجية الأوروبيين؛ لاستكمال النقاش حول مختلف ملفات التعاون بين الجانبين، وكذا القضايا محل الاهتمام المشترك.

وشهدت الجلسة، تناول سبل تعزيز كل أوجه العلاقات الثنائية والتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، وفقا لأولويات المشاركة 2021- 2027، وبحث القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وأعقب الدورة توقيع وزير الخارجية ونائب رئيس المفوضية الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، وثيقة أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي ستوجه مسار الشراكة والتعاون بين الجانبين حتى عام 2027.

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