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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

24 يونيو.. بدء التقديم لبرنامج تأهيل المعلمين بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تبدأ كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، قبول دفعة جديدة من برنامج تأهيل المعلمين، من يوم 24-6-2022، وتم تحديد موعد امتحان القدرات يوم السبت المقبل، 18-6، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والدكتور إبراهيم لطفي  عميد الكلية.

وأوضح الدكتور ممدوح مهدي  أن البرامج التى تقدمها الجامعة تهدف إلى تنمية المهارات ومواكبة التقدم التكنولوجى الذى تشهده البلاد، وكذلك للنهوض بالعملية التعليمية.

جامعة حلوان: الكليات لا ينحصر دورها في التعليم بل تساهم تنمية المجتمع

وأوضح أ، شروط التقدم للبرنامج، تتمثل فما يلي:

١. أن  يكون الدارس حاصلا على دبلوم المعاهد الصناعية أو دبلوم الثانوي الصناعي نظام الخمس سنوات أو ما يعادلها ، وأن یكون الدارس من العاملين بالتدريس في وزارة التعليم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية.
٢.    لا يتم قيد الطالب بالكلية إلا بعد تسديد كافة الرسوم والمصروفات .
٣.    مدة  الدراسة لا تقل عن سبعة  فصول دراسية. 


الأوراق المطلوبة للتقديم للبرنامج:
- أصل المؤهل + صورة .
- خطاب يفيد بأن الدارس على رأس العمل حتى تاريخه  .
- بيان حالة( أصل + صورة ) .
- شهادة الجيش ( أصل + صورة ) .
- شهادة ميلاد ( أصل + صورة ).
- ٦ صور شخصية .

وعلى جانب آخر نظم قسم تمريض صحة البالغين بكلية التمريض جامعة حلوان بالمشاركة مع تمريض صحة الأطفال قافلة تثقيفية عن جدري القرود داخل الحرم الجامعي أمام مبنى كلية التمريض والمبنى الإداري بجامعة حلوان، تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، و الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض، وريادة  الدكتورة زينب حسين علي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنسيق كلا من الدكتورة عزة عبد السميع رئيس قسم تمريض صحة الأطفال، والدكتورة رشا محمد العيوطي المدرس بقسم تمريض صحة البالغين.

جاء وذلك بمشاركة أعضاء هيئة التدريس بكلا من قسم تمريض صحة البالغين وقسم تمريض صحة الأطفال.

وأوضحت الدكتورة صفاء صلاح أن القافلة تضمنت  نشر الوعي بين الطلاب والعاملين بالجامعة بمرض جدري القرود من حيث التعريف به وأسبابه وأعراضه وطرق انتقاله وكيفية  الوقاية منه والحد من انتشاره وتم توزيع بروشور يتضمن كل المعلومات المهمة بالنسبة لجدري القرود وكيفية الوقاية منه، وكذلك تضمنت القافلة قياس الضغط والوزن للمستفيدين.

جامعة حلوان كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان برنامج تأهيل المعلمين اخبار التعليم Jobs Education

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