باحث بشئون الجماعات الإرهابية: جمعية سرية تدير التنظيم داخل الإخوان.. فيديو

قال عمرو فاروق، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، إن البعض تخيل أن الجماعة في ظل الصراعات القائمة انتهت والمشروع الفكري لجماع الاخوان توقف، ولكن للإخوان تنظيم دولي يمثل حائط صد ضد انهيار التنظيم والجماعة.

وأضاف عمرو فاروق، خلال لقاء له لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن هناك من يتحكم في القرار داخل جماعة الإخوان، وربما يكون هناك جمعية سرية تدير التنظيم.

وتابع الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، أن المعركة انتقلت من المساجد والجامعات والنقابات المهنية إلى السوشيال ميديا، خاصة أن الجماعة لا تريد الدخول في صدام مع مؤسسات الدولة من خلال تلك الأساليب.

وأشار عمرو فاروق إلى أن التيار السلفي برغم قوته ووجوده في الشارع، إلا أنه لا يوجد اطار تنظيمي له، والجماعة تسير في هذه الاتجاهات.