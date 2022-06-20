محمد عواد:. هدف الزمالك الحفاظ على لقب الدوري.. فيديو

شدد محمد عواد حارس مرمى الزمالك على أن فريقه كان بمقدوره الفوز على الأهلي اليوم مشيرا إلى أن الهدف هو مواصلة المشوار للحفاظ على لقب الدوري الممتاز.

وقال محمد عواد في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "كان بمقدرونا الخروج بالفوز اليوم ولكن مع الغيابات الكثيرة فالنتيجة مرضية، الجمهور دعمنا بشكل رائع ، أتمنى أن نواصل مشوارنا لنحافظ على لقب الدوري، هذا هو هدفنا ".

وواصل "لدينا أكثر من لاعب صغير يلعبون القمة للمرة الأولى فلذلك كان الأداء مهتزا في الشوط الأول ولكننا تماسكنا بعد ذلك، أتمنى أن يكون الشباب إضافة كبيرة للنادي".

وتابع "أشكر المدرب على الثقة الكبيرة التي منحها لنا وللناشئين، هناك نظام للمدرب منذ اليوم الأول ولا فارق بين أساسي واحتياطي، لاعب كبير أو صغير ".

واستكمل "بين الشوطين المدرب تحدث معنا عن ضرورة أن نكون إيجابيين على المرمى ونجحنا في العودة ولم نكن موفقين في آخر كرتين".

وأتم "كنت أتمنى أن أنقذ كرة الهدف الثاني لأساعد فريقي على الفوز ولكن لم يكن هناك توفيق".

وسيطر التعادل الإيجابي (2-2) على القمة 124 بين الأهلي والزمالك، في اللقاء المؤجل من الجولة 20 من دوري WE المصري.

وافتتح محمد شريف أهداف اللقاء في الدقيقة 12 من عمر اللقاء، وتمكن أشرف بنشرقي من تعديل النتيجة بهدف في الدقيقة 68.

واستطاع محمود عبد الرازق شيكابالا أن يتقدم للزمالك في الدقيقة 75، قبل أن يتعادل صلاح محسن في الدقيقة 80 من عمر اللقاء.

وحافظ الزمالك على صدارته لجدول ترتيب الدوري بعد التعادل مع الأهلي، برصيد 45 نقطة من 21 مباراة، وبقى الأهلي في المركز الثالث برصيد 41 نقطة من 18 مباراة.