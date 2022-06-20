امتحانات الثانوية العامة 2022| الطلاب يتوافدون على اللجان لأداء الدين والتربية الوطنية

يتوافد الآن طلاب الثانوية العامة على لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 في جميع محافظات الجمهورية، لبدء أول أيام ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2022 .

حيث يبدأ 707 آلاف و992 طالبا/طالبة يدرسون بالشعبتين العلمية والأدبية على مستوى الجمهورية ، امتحانات الثانوية العامة 2022 بأداء امتحان مادتين من المواد التي لا تضاف للمجموع و هما التربية الدينية و التربية الوطنية.

ويمر الان طلاب الثانوية العامة 2022 من بوابات التعقيم الموجودة على مداخل لجان امتحانات الثانوية العامة في اطار الحفاظ على الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا

كما يمر طلاب الثانوية العامة بإجراءات تفتيش بالعصا الالكترونية ، لضبط الموبايلات و وسائل الغش التي قد يخفيها الطلاب في ملابسهم.

و وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 ، يؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان التربية الدينية من التاسعة صباحا حتى 10:30 صباحا ، بينما يؤدي الطلاب امتحان التربية الوطنية من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 12:30 ظهرا.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه في امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ، لن يوزع على طلاب الثانوية العامة مجلدات مفاهيم في اللجان.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن الوزارة لم تتراجع عن ما أعلنته منذ أسابيع بشأن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : قلنا بكل دقة إن “مجلدات المفاهيم غير متاحة إلا للمواد الأساسية فقط".

وأضاف الوزير: تم نشر مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة منذ ٤ أسابيع على موقع الوزارة.

واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته : قلنا أيضًا "لا يوجد مجلد مفاهيم للمواد غير المضافة للمجموع" ولا داعي لاثارة هذه القضايا مرة أخرى

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

الاثنين 20 يونيو 2022 : التربية الدينية من 9 لـ 10:30 + التربية الوطنية من 11 لـ 12:30 ظهرا

الثلاثاء 21 يونيو 2022 : الاقتصاد من 9 لـ 10:30 صباحا + الاحصاء من 11 لـ 12:30 ظهرا

الاحد 26 يونيو 2022 : اللغة العربية من 9 لـ 12 ظهرا

الثلاثاء 28 يونيو 2022 : اللغة الأجنبية الثانية من 9 لـ 11 صباحا

الاحد 3 يوليو 2022 : الكيمياء لعلمي و الجعرافيا لادبي من 9 صباحا لـ 12 ظهرا

الثلاثاء 5 يوليو 2022 : الديناميكا من 9 صباحا لـ 11 صباحا

الخميس 7 يوليو 2022 : اللغة الأجنبية الاولى من 9 صباحا لـ 12 ظهرا

تتوقف امتحانات الثانوية العامة في إجازة عيد الاضحى من 9 يوليو 2022 حتى 12 يوليو 2022

الخميس 14 يوليو 2022 : الفيزياء لعلمي و التاريخ لادبي من 9 صباحا لـ12 ظهرا

الاحد 17 يوليو 2022 : الجيولوجيا لعلمي علوم من 9 لـ 12 ظهرا + التفاضل والتكامل لعلمي رياضة من 9 لـ 11 صباحا + علم النفس لادبي من 9 ـ 12 ظهرا

الثلاثاء 19 يوليو 2022 : الجبر والهندسة الفراغية من 9 لـ 11 صباحا

الخميس 21 يوليو 2022 : الاحياء لعلمي من 9 ـ 12 ظهرا + الاستاتيكا لعلمي رياضة من 9 لـ 11 صباحا + الفلسفة لادبي من 9 لـ 12 ظهرا

جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة 20220 ، لن تعقد في المنزل ولكن ستعقد في لجان مراقبة بالمدارس ، وسوف تعقد بنظام أوبن بوك.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة ورقياً بنظام "البابل شيت"بأسئلة اختيار من متعدد ، ولن تشمل امتحانات الثانوية العامة أي اسئلة مقالية