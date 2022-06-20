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محافظات

60 صورة ترصد استعدادات تعليم القاهرة لامتحانات الثانوية العامة اليوم

استعادات الثانوية
استعادات الثانوية العامة

مدير تعليم القاهرة يعقد اجتماعا عاجلا بشأن الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/ 2022.
 

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/ 2022 التي تنطلق اليوم الاثنين.

 

وعقد محمد عطية وكيل أول الوزارة  اجتماعا عاجلا  مع مديرى عموم الإدارات التعليمية 
وقيادات المديرية بشأن الاستعدادات النهائية لامتحانات شهادة الثانوية العامة.

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وأكد على جاهزية مدارس  القاهرة مقار اللجان الامتحانية لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية العامة والتي ستبدأ اليوم حيث أنهت الإدارات كافة استعداداتها  من تجهيزات الاستراحات واللجان وتوفير كافة المتطلبات من مراوح والتأكد من عملها بكفاءة. 

كما تم الانتهاء من أعمال الصيانة وتجهيز الأثاث للمرحلة العمرية لطلبة الثانوية ، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب قبل وأثناء وبعد الإمتحانات واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتوفير المناخ الهادئ والأمن  خلال فترة انعقاد الامتحانات. 


كما أكد  على مديري العموم   التواجد في محيط اللجان   التى سيتم عقد الامتحان بها  لتقديم الدعم الكامل لرؤساء اللجان  وخلق المناخ التربوي المتميز للطلاب ، فضلا عن التواصل والتنسيق  مع الاحياء والتأكيد على نظافة محيط المدارس مقار اللجان الامتحانية  والتواصل مع المنطقة الصحة لتطبيق كافة الإجراءات الوقائية  ومع التموين لتوفير الخبز للزملاء بالاستراحات، مشددا على تعقيم مقار اللجان عقب كل إمتحان.

وأشار  ياسر أنس مدير عام التعليم العام والتجريبيات إلي التواصل المباشر بغرفة عمليات المديرية لحظة بلحظة والإبلاغ عن أي طارئ والإبلاغ فورا في حالة العجز في كتيب المفاهيم لتوفيره
وراجع إحصاءات الإدارات التعليمية.

ونوه إلى سرعة تسكين رؤساء اللجان وسرعة  استلام ورق استكمال كتيب المفاهيم ويسلم يوما بيوم لرؤساء اللجان وفق المادة المقرر الامتحان فيها ، مع  استمرار غلق صفحات المدارس والنشر على الصفحة الرسمية للإدارة ومراجعتها و توفير كافة مستلزمات رؤساء اللجان.


كما شدد على  تواجد سيارات الإدارات بالمطبعة في تمام السادسة مساء  وإرسال بيان بالمدارس المرشحة للزيارة.

وعن كتيب المفاهيم يتم استلامه من مخازن المديرية  وتسليمه لرؤساء اللجان وفق الاحصاءات بدقة بالغة ليتم تسليمه للطلبة قبل الامتحان ويوقع الطالب علي استلامه حيث يتم استرداده في نهاية كل إمتحان وحفظه بكنترول اللجنة  مؤكدا علي التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة فيه  وغير مسموح  للطالب نهائيا الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة وإذا حدث ذلك يتم تحرير محضر للطالب ويعامل معاملة الهروب بورقة الامتحان ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، كما يقترن إخلاء طرف رؤساء اللجان بتسليم كتيبات المفاهيم كاملة .

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القاهرة الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة شهادة الثانوية العامة

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