ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2022 ينطلق بعد ساعات .. حظر التدخين و الموبايل في اللجان..تفتيش الطلاب 3 مرات بالعصا الالكترونية .. وتحذيرات للغشاشين من العقوبات

ينطلق غدا الإثنين الموافق 20 يونيو 2022 ، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2022 ، وذلك في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية.

ويبدأ 707 آلاف و992 طالبا/طالبة يدرسون بالشعبتين العلمية والأدبية على مستوى الجمهورية ، امتحانات الثانوية العامة 2022 بآداء امتحان مادتين من المواد التي لا تضاف للمجموع و هما التربية الدينية و التربية الوطنية.

و وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 ، يؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان التربية الدينية من التاسعة صباحا حتى 10:30 صباحا ، بينما يؤدي الطلاب امتحان التربية الوطنية من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 12:30 ظهرا.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه في امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ، لن يوزع على طلاب الثانوية العامة مجلدات مفاهيم في اللجان.

حقيقة توفير مجلدات مفاهيم في امتحانات المواد غير الاساسية

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن الوزارة لم تتراجع عن ما أعلنته منذ أسابيع بشأن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : قلنا بكل دقة إن “مجلدات المفاهيم غير متاحة إلا للمواد الأساسية فقط".

وأضاف الوزير: تم نشر مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة منذ ٤ أسابيع على موقع الوزارة.

واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته : قلنا أيضًا "لا يوجد مجلد مفاهيم للمواد غير المضافة للمجموع" ولا داعي لاثارة هذه القضايا مرة أخرى وخصوصا ليلة الامتحان!

حقيقة تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

بالنسبة لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 .. اكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انه لم يتم اجراء اي تعديلات عليه نهائيا

وشددت وزارة التربية والتعليم على انه لا تراجع عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 الذي تم اعتماده رسميا من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

وقالت وزارة التربية والتعليم : نناشد طلاب الثانوية العامة بالالتزام بكل ما اعلنته الوزارة رسميا بشأن امتحانات الثانوية العامة 2022 وعدم الانسياق وراء اي اخبار غير رسمية على السوشيال ميديا

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

الاثنين 20 يونيو 2022 : التربية الدينية من 9 لـ 10:30 + التربية الوطنية من 11 لـ 12:30 ظهرا

الثلاثاء 21 يونيو 2022 : الاقتصاد من 9 لـ 10:30 صباحا + الاحصاء من 11 لـ 12:30 ظهرا

الاحد 26 يونيو 2022 : اللغة العربية من 9 لـ 12 ظهرا

الثلاثاء 28 يونيو 2022 : اللغة الأجنبية الثانية من 9 لـ 11 صباحا

الاحد 3 يوليو 2022 : الكيمياء لعلمي و الجعرافيا لادبي من 9 صباحا لـ 12 ظهرا

الثلاثاء 5 يوليو 2022 : الديناميكا من 9 صباحا لـ 11 صباحا

الخميس 7 يوليو 2022 : اللغة الأجنبية الاولى من 9 صباحا لـ 12 ظهرا

تتوقف امتحانات الثانوية العامة في إجازة عيد الاضحى من 9 يوليو 2022 حتى 12 يوليو 2022

الخميس 14 يوليو 2022 : الفيزياء لعلمي و التاريخ لادبي من 9 صباحا لـ12 ظهرا

الاحد 17 يوليو 2022 : الجيولوجيا لعلمي علوم من 9 لـ 12 ظهرا + التفاضل والتكامل لعلمي رياضة من 9 لـ 11 صباحا + علم النفس لادبي من 9 ـ 12 ظهرا

الثلاثاء 19 يوليو 2022 : الجبر والهندسة الفراغية من 9 لـ 11 صباحا

الخميس 21 يوليو 2022 : الاحياء لعلمي من 9 ـ 12 ظهرا + الاستاتيكا لعلمي رياضة من 9 لـ 11 صباحا + الفلسفة لادبي من 9 لـ 12 ظهرا

جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة 20220 ، لن تعقد في المنزل ولكن ستعقد في لجان مراقبة بالمدارس ، وسوف تعقد بنظام أوبن بوك.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة ورقياً بنظام "البابل شيت"بأسئلة اختيار من متعدد ، ولن تشمل امتحانات الثانوية العامة أي اسئلة مقالية

التعليم تتيح حصص مراجعة نهائية لطلاب الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة حصص مراجعة نهائية لمختلف المواد التعليمية لأبنائنا طلاب الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022، وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير الخدمات المجانية لأبنائها الطلاب، وذلك عبر الرابط التالي: https://www.youtube.com/c/MoEEgyptEduStream/videos

وتشمل المراجعات المواد داخل وخارج المجموع، والتي تهدف للتدريب على المفاهيم والتأكيد على نواتج التعلم التى تهدف الإختبارات لقياسها فى النظام الحديث، كما تم بالتعاون مع المركز القومى للامتحانات إتاحة فيديو شرح لما يجب معرفته عن نظام البابل شيت.

الأسئلة موحدة بترتيب مختلف منعا للغش الجماعي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة 2022 ستكون موحدة على مستوى الجمهورية في جميع المواد من حيث مضمون الأسئلة، لكن مختلفة من حيث ترتيب الأسئلة.

حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه في كل لجنة من لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 ، سيتم توزيع 4 نماذج مختلفة من حيث ترتيب الأسئلة، بحيث يكون ترتيب الأسئلة عند الطالب مختلفا عن ترتيب الأسئلة الموجود لدى الطلاب المحيطين به منعا للغش الجماعي.

حظر التدخين داخل أسوار لجان امتحانات الثانوية العامة 2022

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية بـ حظر التدخين داخل أسوار لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن قرار حظر التدخين في لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 يتم تطبيقه على كل المتواجدين في اللجان سواء الطلاب أو المعلمين، وذلك تطبيقًا للقرار الوزاري رقم 92 لسنة 2001 .

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن مخالفة قرار منع التدخين في لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 سيُعرّض مُرتكبها للمساءلة القانونية.

حقيقة عقد امتحانات الثانوية العامة في المواد غير المضافة للمجموع من المنزل

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا صحة لتأدية امتحانات شهادة الثانوية العامة 2022 في المواد غير المضافة للمجموع من المنزل.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه سيتم تأدية امتحانات الثانوية العامة 2022، في المواد الدراسية غير المضافة للمجموع داخل لجان امتحانية مراقبة ومؤمنة بالمدارس، وفقاً لجدول الامتحانات المعتمد بدءاً من غد الاثنن 20 يونيو الجاري.

تفتيش الطلاب 3 مرات بالعصا الالكترونية في لجان امتحانات الثانوية العامة

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب وضبط اي وسائل غش.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن عملية تفتيش الطلاب بالعصا الإلكترونية اثناء امتحانات الثانوية العامة 2022، سوف تتم في الأوقات التالية :

أثناء دخول الطلاب على بوابات لجان امتحانات الثانوية العامة 2022

داخل لجان السير الفرعية قبل توزيع الكراسات الامتحانية مع التركيز على الديسكات

بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه قد وضع قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، عقوبات مشددة للغش في الامتحانات، حيث تصل عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2022، للحبس والحرمان من الامتحانات، والغرامة المالية.

واكدت وزارة التربية والتعليم ، أنه سيتم تحرير محاضر لأي طالب يثبت حيازته للموبايل او اي وسيلة غش حتى لو لم يستخدمها في اللجان ، مؤكدةً أن أن حيازة التليفون المحمول حتى وإن كان مغلقا سيعتبر شروعا في الغش والإخلال بنظام الامتحان ويعرض الطالب للمساءلة القانونية و إلغاء الامتحان فورا.



وفيما يلي نستعرض عقوبات الغش في الامتحانات وفقا للقانون:

عقوبة الغش في الامتحانات

يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

عقوبة الشروع في الغش

يعاقب علي الشروع في ارتكاب أىّ من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

الحرمان من الامتحانات

يُحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد، وفي حالة الامتحانات المعادلة، التي تمنحها المدارس الأجنبية، يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين.

وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

عقوبة حيازة هاتف في الامتحانات

يعاقب كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الإتصال أو الإرسال أو الإستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

إرشادات مهمة لطلاب الثانوية العامة



نبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على طلاب الثانوية العامة 2022 ، بالحرص على اتباع عددا من الارشادات الهامة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 تتمثل فيما يلي :

لابد من التأكد من أن الطالب قام بتسجيل بياناته على ورقة الإجابة (البابل شيت) وكراسة الأسئلة بالقلم الجاف

لابد من التأكد من تسجيل كود الجلسة الامتحانية المدون بكراسة الأسئلة على ورقة الإجابة بصورة صحيحة

لابد من توقيع الملاحظين بصحة البيانات.

يلتزم الطالب بتسليم كراسة الأسئلة وورقة الإجابة (البابل شيت) سليمة وفق التعليمات

فى حال حدوث تلف بورقة الإجابة يسمح للطالب باستبدالها بورقة أخرى جديدة

سيتم استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب في اللجان 3 مرات

معلومات مهمة عن امتحانات الثانوية العامة 2022