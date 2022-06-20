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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رولز رويس تتحدى بنتلي في سباق تسارع.. شاهد

رولز رويس تتحدى بنتلي
رولز رويس تتحدى بنتلي في سباق تسارع

تشتهر السيارات البريطانية بأنها الأفخم في العالم ويتجه البعض لتسميتها سيارات الأثرياء دائما بفضل ما تتوفر به من مواصفات فاخرة وأنيقة، بالإضافة للفخامة العالية فإنها تأتي بمحركات عملاقة ذات 12 أسطوانة.

رولز رويس تتحدى بنتلي في سباق تسارع

قام فريق قناة Carwow بتنظيم سباق تسارع حماسي بين أثنين من أغلى السيارات في العالم وهم Rolls-Royce Dawn و Bentley Continental GTC Speed 

 

رولز رويس تتحدى بنتلي في سباق تسارع

إذا كنت في السوق لشراء هذه السيارات فإن معرفة أيها أسرع ليس بالضبط نقطة قوة بيع السياارتين، فهي ليست مصممة للسرعة بل للقيادة الفاخرة، لكن هذا أن هذه الشركات لا تضع في سياراتها مواصفات جيدة.

 

تأتي سيارة بنتلي كونتيننتال جي تي سي سبيد بمحرك W12مزدوج التوربو سعة 6.0 لترات يولد 650 حصانًا (485 كيلوواط) وعزم دوران يبلغ 664 رطلًا (900 نيوتن متر).

رولز رويس تتحدى بنتلي في سباق تسارع

تستخدم Rolls-Royce Dawn محرك V12مزدوج التوربو سعة 6.6 لتر من BMWلإنتاج 563 حصان (420 كيلو واط) و 605 رطل قدم (820 نيوتن متر) من قوة السحب، ويتم إرسال هذه الأرقام إلى العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيكية من 8 سرعات، مع استخدام بنتلي DCTبدلاً من محول عزم الدوران التقليدي.

 

في حين أن هذه الأرقام ضخمة فلنتذكر أن كلا السيارتين تأتيان مع الكثير من الجلود والخشب والميزات الفاخرة الأخرى التي تجعلها ضخمة من حيث الوزن، ومع ذلك فإن Continental GTC Speed ​​أخف وزنًا من Dawnبمقدار 273 رطلاً (124 كيلوجرامًا)، وهو أمر مهم نظرًا للاختلاف في مخرجات الطاقة بين هذه الماكينات الثقيلة.

رولز رويس بنتلي تسارع سباق السيارات البريطانية Bentley Rolls-Royce

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