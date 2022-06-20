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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

أمراض جلدية قد تصيبك في الصيف ..تعرف كيف تحمى نفسك

صدى البلد

تعد من أبرز مشاكل البشرة في الصيف حب الشباب و تساهم عدة عوامل في تفشي المرض مثل التعرق بسبب الحرارة .

للتخلص من حب الشباب  في الصيف ، انتبه لبشرتك و تأكد من غسل يديك ووجهك بانتظام لمنع انتقال البكتيريا من يديك إلى وجهك وسد المسام.

التهابات ثنايا الجلد وكيفية تجنبها 

بجانب مشاكل البشرة في الصيف يمكن أن يعاني البعض من التهاب ثنايا الجلد وكيفية تجنبها كما يببحث البعض يعد أمرا سهلا .

 يمكن أن يصاب بعض الناس بحساسية من الشمس. بالنسبة للبعض ، تكون الحساسية طبيعية ، ولكن بالنسبة للكثيرين ، غالبًا ما تكون رد فعل ناتج عن دواء معين يتناولونه و قد تؤدي الحساسية الخفيفة إلى ظهور خلايا النحل وظهور نتوءات شديدة الحكة وجلد أحمر والتهاب ثنايا الجلد

 يمكن أن تساعد الكمادات الباردة والأدوية مثل مضادات الهيستامين في تخفيف الأعراض فعليك تجنب أشعة الشمس المباشرة وارتدِاء واقٍي من الشمس  بما في ذلك قبعات الشمس والنظارات.

البشرة

أمراض جلدية قد تصيبك في الصيف 

بجانب حب الشباب والتسلخات تعد حروق الشمس  هي أكثر حالات الجلد شيوعًا التي تحدث خلال فصل الصيف  لذا  في كل مرة تخرجين فيها ، يجب ضع واقٍ من الشمس.

بمجرد أن تصاب بحروق الشمس ، يمكنك وضع هلام الصبار أو المراهم التجارية الأخرى التي تحتوي على الصبار على المنطقة المصابة بحروق الشمس. سيؤدي ذلك إلى تهدئة الإحساس بالحرقان وتسريع الشفاء. إذا كان الألم شديدًا ، فيمكنك تناول مسكنات الألم البسيطة لتخفيف الألم.

نصائح للوقاية من الأمراض الجلدية في الصيف 

- استخدام  الجل الذي يبرد البشرة ويقيها من الحكة

- الاستحمام بماء بارد لعلاج الطفح الجلدي الناتج عن الحرارة

- تجنب حك المنطقة المصابة بالأكزيما واستخدام غسول الكالامين المضاد للحكة لراحة فورية.

- تضمين المنتجات التي يمكن أن تحافظ على بشرتك رطبة جيدًا وتجنب حساسية الجلد

- للوقاية من حب الشباب ، من المهم إزالة الدهون الزائدة والأوساخ والعرق من بشرتك.

- اتبعي روتين تقشير وتنظيف صارم يوميًا. 

-المضادات الحيوية هي أفضل خيار لك  لعلاج الالتهابات الفطرية مثل قدم الرياضي ، اغسل وجفف القدمين جيدًا بشكل منتظم. استخدم الأدوية المضادة للفطريات حسب الحاجة.

- ارتدِ أقمشة فضفاضة تسمح بمرور الهواء لمنع تراكم العرق

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