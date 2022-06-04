حب الشباب والتسلخات.. 8 أمراض جلدية تصيبك في الصيف

8 أمراض جلدية قد تصيبك في الصيف من بينها حب الشباب وحروق الشمس والتسلخات وخاصة و أن الشمس يكون لها تأثير ضار على بشرتنا وتسبب مشاكل جلدية مختلفة فيما يلي أكثر مشاكل البشرة شيوعًا في الصيف وكيفية إصلاحها للحصول على بشرتك متوهجة مثل شمس الصيف.

مشاكل البشرة في الصيف وحب الشباب

تعد من أبرز مشاكل البشرة في الصيف حب الشباب فبمجرد تعرضك للشمس يزيد من فرص تفشي حب الشباب و تساهم عدة عوامل في تفشي المرض مثل التعرق بسبب الحرارة ، وفتح المسام بسبب درجات الحرارة المرتفعة وبما أن مسامك مفتوحة ، فإن هذه الشوائب تغمر مسامك وتحبس بالداخل وتصبح حب الشباب.

للتخلص من حب الشباب في الصيف ، انتبه لبشرتك و تأكد من غسل يديك ووجهك بانتظام لمنع انتقال البكتيريا من يديك إلى وجهك وسد المسام. يجب أيضًا أن تحافظي على رطوبتك ، فهي تساعد في منع تراكم الأوساخ والزيوت تحت الجلد. تأكد أيضًا من غسل الملابس والإكسسوارات المتعرقة قبل ارتدائها مرة أخرى. تذكر أن العرق يساعد على تماسك الزيوت والأوساخ ، لذا فإن غسلها سيقلل من فرص انتشار المرض.

حب الشباب

التهابات ثنايا الجلد وكيفية تجنبها

بجانب مشاكل البشرة في الصيف يمكن أن يعاني البعض من التهاب ثنايا الجلد وكيفية تجنبها كما يببحث البعض يعد أمرا سهلا .

يمكن أن يصاب بعض الناس بحساسية من الشمس. بالنسبة للبعض ، تكون الحساسية طبيعية ، ولكن بالنسبة للكثيرين ، غالبًا ما تكون رد فعل ناتج عن دواء معين يتناولونه و قد تؤدي الحساسية الخفيفة إلى ظهور خلايا النحل وظهور نتوءات شديدة الحكة وجلد أحمر والتهاب ثنايا الجلد

يمكن أن تساعد الكمادات الباردة والأدوية مثل مضادات الهيستامين في تخفيف الأعراض فعليك تجنب أشعة الشمس المباشرة وارتدِاء واقٍي من الشمس بما في ذلك قبعات الشمس والنظارات.

أمراض جلدية

أمراض جلدية قد تصيبك في الصيف

بجانب حب الشباب والتسلخات تعد حروق الشمس هي أكثر حالات الجلد شيوعًا التي تحدث خلال فصل الصيف. يحدث عندما نقضي الكثير من الوقت في امتصاص الأشعة فوق البنفسجية الضارة. هذه الأشعة ، بمرور الوقت ، تطبخ بشرتنا بشكل أساسي وستتسبب في تحور الحمض النووي لدينا مما يفتح الباب لسرطان الجلد.

لذا في كل مرة تخرجين فيها ، يجب ضع واقٍ من الشمس. لا يحد الواقي من الشمس من فرص إصابتك بحروق الشمس فحسب ، بل يحميك أيضًا من الإصابة بسرطان الجلد.

بمجرد أن تصاب بحروق الشمس ، يمكنك وضع هلام الصبار أو المراهم التجارية الأخرى التي تحتوي على الصبار على المنطقة المصابة بحروق الشمس. سيؤدي ذلك إلى تهدئة الإحساس بالحرقان وتسريع الشفاء. إذا كان الألم شديدًا ، فيمكنك تناول مسكنات الألم البسيطة لتخفيف الألم.

نصائح للوقاية من الأمراض الجلدية في الصيف

- استخدام المستحضرات أو الجل الذي يبرد البشرة ويقيها من الحكة

- الاستحمام بماء بارد يساعد على علاج الطفح الجلدي الناتج عن الحرارة

- في حالات الأكزيما والتهاب الجلد التماسي تجنب حك المنطقة المصابة. تناول الأدوية المضادة للحساسية بناءً على نصيحة طبيبك

-يمكنك أيضًا استخدام غسول الكالامين المضاد للحكة لراحة فورية.

- قم بتضمين المنتجات التي يمكن أن تحافظ على بشرتك رطبة جيدًا وتجنب حساسية الجلد

أحد هذه المنتجات المذهلة هو قناع الوجه المنعش من الجريب فروت فهم مقشر ومنظف للوجه



- للوقاية من حب الشباب ، من المهم إزالة الدهون الزائدة والأوساخ والعرق من بشرتك.

- اتبعي روتين تقشير وتنظيف صارم يوميًا.

- الحماية المناسبة من أشعة الشمس (باستخدام واقي الشمس) تضمن فرصًا أقل للتصبغ والكلف

- يحدث التهاب الجريبات نتيجة تكاثر البكتيريا. في الحالات الخفيفة ، يعمل التنظيف بقطعة قماش دافئة ومبللة

-المضادات الحيوية هي أفضل خيار لك لعلاج الالتهابات الفطرية مثل قدم الرياضي ، اغسل وجفف القدمين جيدًا بشكل منتظم. استخدم الأدوية المضادة للفطريات حسب الحاجة.

- ارتدِ أقمشة فضفاضة تسمح بمرور الهواء لمنع تراكم العرق

- اتبع نظام التنظيف والتنظيف والتنغيم والترطيب المنتظم لبشرتك لتبقى نضرة ورطبة

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