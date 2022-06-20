موعد عودة المياه لمدينة أبو تشت في قنا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، انقطاع المياه عن مدينة أبو تشت، وذلك لمدة ١٠ ساعات اعتباراً من الساعة الثامنة مساء أمس الأحد وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم الإثنين الموافق 20/6/2022.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظراً لأعمال إحلال وتجديد محطة رفع الصرف الصحى الرئيسية بأبو تشت.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .

و قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.