عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

موعد عودة المياه لمدينة أبو تشت في قنا

انقطاع المياه
انقطاع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، انقطاع المياه عن مدينة أبو تشت، وذلك لمدة ١٠ ساعات اعتباراً من الساعة الثامنة مساء أمس الأحد وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم الإثنين الموافق 20/6/2022.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظراً لأعمال إحلال وتجديد محطة رفع الصرف الصحى الرئيسية بأبو تشت.

غدا.. انقطاع المياه عن بعض مناطق غرب الإسكندرية

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .

و قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

قنا مدينة أبو تشت انقطاع المياه محطة رفع شركة مياه الشرب والصرف الصحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحامي المتهم بالتحرش بفتاة فى الأتوبيس : ملابسها والبرفان أغروني

اقرأ هذه السورة وأنت ذاهب إلى العمل.. تزيد الرزق

خلال ساعات.. رياح شمسية خطيرة في طريقها للأرض

مواصلة التدريب .. أول قرار من فيريرا بعد التعادل مع الأهلي

بنت بألف راجل .. واجهت ذئبا متحرشا في أتوبيس نقل عام

سعر الذهب اليوم الأحد 19-6-2022

صدي البلد يكشف أسباب غياب أيمن أشرف وأليو ديانج عن مواجهة الزمالك

مرتضى منصور: الزمالك ينتظر ملئ خزينته بـ 315 مليون.. وهذه رسالتي لـ مدحت شلبي.. فيديو

موضوعات متعلقة

انقطاع المياه عن بعض مناطق غرب الإسكندرية..أسباب وتفاصيل

ترشيحاتنا

60 جنيها زيادة في طن الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الاثنين 20-6-2022

مصر لتأمينات الحياة تستحوذ على الحصة السوقية الأكبر للاقساط التأمينية خلال مارس 2022

زلزال بقوة 5.8 بمقياس ريختر يضرب عاصمة تايوان

علماء الآثار يتسابقون لإنقاذ حطام سفينة تاريخية

اليوم.. طلاب العلمي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان التفاضل والتكامل

الحاجة محروسة بعد استلامها الكشك: بدعي للريس في كل صلاة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوات حرس الحدود تدمر204 أفدنة من زراعات المواد المخدرة في جنوب سيناء

أول صورة بشرية لـ تمثال الحرية.. من هي صاحبة الوجه الأشهر؟

الحلاقة أولا.. قرية تمنع الملتحين من الزواج في الهند

مش نافعة للدور.. القصة الكاملة لـ ياسمين صبري ما بين الاعتذار والاستبعاد من الشادر

فيديو

القصة الكاملة لسحل سيدة اتهمها أهالي أوسيم بتزعم عصابة تخطف الأطفال .. فيديوجراف

حسن شاكوش بعد حصوله على كارنيه نقابة المهن الموسيقية: سأعود بأغاني مميزة

قوات حرس الحدود تدمر204 أفدنة من زراعات المواد المخدرة في جنوب سيناء

اتأخرت على والدتي.. تفاصيل القبض على مجهول هشّم سيارة أمام استاد القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

حوار وطني دون إقصاء

د/علاء الشال

انتبهوا لكلماتكم وأفعالكم عند زيارة المرضى

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

غادة جابر

اليوم بين سطور التاريخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. كرة القدم بين الفهلوة والعشوائية

مني أحمد

الكل خاسر

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

اﻟﻤﺰﻳﺪ