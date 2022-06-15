غدا.. انقطاع المياه عن بعض مناطق غرب الإسكندرية

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن قطع المياه عن (مناطق وادي القمر ، مثلث الشركات ، الدخيلة) وذلك يوم الخميس الموافق ١٦/٦/٢٠٢٢ في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، نظراً لأعمال الإحلال والتجديد الجزئي للخط الناقل للمياه قطر ٧٠٠مم المغذي لمنطقة غرب الإسكندرية (طريق أم زغيو أمام شركة أسمنت).

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وناشدت الشركة المواطنين، وأصحاب المخابز، والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وتوفر الشركة سيارات مياه الشرب النقية للمناطق المتأثرة ويمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.