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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا.. انقطاع المياه عن بعض مناطق غرب الإسكندرية

شركة مياه الشرب بالإسكندرية
شركة مياه الشرب بالإسكندرية

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن قطع المياه عن (مناطق وادي القمر ، مثلث الشركات ، الدخيلة) وذلك يوم الخميس الموافق ١٦/٦/٢٠٢٢ في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، نظراً لأعمال الإحلال والتجديد الجزئي للخط الناقل للمياه قطر ٧٠٠مم المغذي  لمنطقة غرب الإسكندرية (طريق أم زغيو أمام شركة أسمنت).

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وناشدت الشركة المواطنين، وأصحاب المخابز، والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وتوفر الشركة سيارات مياه الشرب النقية للمناطق المتأثرة ويمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.

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