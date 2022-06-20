طقس آخر أيام الربيع اليوم.. استقرار في درجات الحرارة والقاهرة تسجل 34

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة تستمر حول معدلاتها خلال هذا الوقت من العام .



والمتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة خلال هذا الأسبوع درجات حرارة تتراوح من (٣٥:٣٤ درجة مئوية).

فصل الصيف

يبدأ فصل الصيف فلكيا غدا الثلاثاء، الموافق 21 يونيو 2022 ويستمر لمدة ثلاثة شهور قادمة حتى يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر 2022.

ويعتبر فصل الصيف أكثر فصول العام استقرارا في الأحوال الجوية ، حيث تتأثر البلاد معظم أيام فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمي الذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة وأيضا نسبة الرطوبة والتي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس خاصة في شهري ( يوليو وأغسطس ).

وبحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، فإنه أحيانا ما يتخلل فصل الصيف امتداد مرتفع العروض الوسطى الذي يجلب كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا والتي تعمل على تحسن نسبي بدرجات الحرارة في بعض أيام فصل الصيف.

وتشير التوقعات الفصلية عن الصيف، لدى هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه سيكون متوسط درجات الحرارة في صيف هذا العام أعلى من المعدلات الطبيعة بقيم تتراوح من (1 : 2 ) درجة مئوية ويكون قريب الشبه بصيف العام الماضي.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين اخر أيام الربيع طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل ليلا على كافة الأنحاء.



وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.



وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 22

الإسكندرية 29 22

وادي النطرون 34 23

طنطا 34 23

شبين الكوم 34 23

دمنهور 32 22

بلطيم 29 22

مطروح 28 21

السلوم 30 21

سيوة 35 20

بورسعيد 29 22

دمياط 29 22

الزقازيق 34 23

المنصورة 34 23

الإسماعيلية 35 22

السويس 34 22

العريش 28 21

رفح 28 21

رأس سدر 32 24

نخل 34 21

نويبع 36 25

طابا 34 24

كاترين 33 18

الطور 36 25

شرم الشيخ 36 28

الغردقة 36 27

مرسى علم 37 26

الفيوم 34 22

بني سويف 34 22

المنيا 34 21

أسيوط 35 22

سوهاج 38 23

قنا 41 26

الأقصر 42 26

أسوان 42 27

إدفو 42 27

أبوسمبل 41 28

الوادي الجديد 39 26

شلاتين 38 25

أبو رماد 37 25

حلايب 34 27

رأس حدربة 34 28