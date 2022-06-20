أخبار الفن| شيرين تعلق على أزمة أغنية "ماتجرحنيش" .. حورية فرغلي تعلن ارتباطها

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالميه والمحلية الهامة، ومن ابرزها الاتي:

أول تعليق من شيرين عبد الوهاب على أزمة أغنية "ماتجرحنيش"

علقت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن أزمة أغنية ماتجرحنيش" مع الشاعر بهاء الدين محمد.

كانت مبارزة مع الله .. إبنة المخرج جلال الشرقاوي تواصل الهجوم على مهرجان الجونة

واصلت عبير الشرقاوي، إبنة المخرج الراحل جلال الشرقاوي، الهجوم على مهرجان الجونة السينمائي.

وكتبت عبر صفحتها الرسمية على “الفيسبوك”:ليه مبسوطة إن المهرجان إتلغى؟؟ علشان كان فى مبارزة مع الله



حورية فرغلي تعلن إرتباطها.. تفاصيل

فاجأت الفنانة حورية فرغلي، جمهورها بإعلانها ارتباطها، من خلال ردها على أحد المتابعين على السوشيال ميديا.