حدث ليلا.. رفع كسوة الكعبة المشرفة.. حسن شحاتة يخرج عن صمته.. لجنة المسار الدستوري الليبي تختتم اجتماعاتها في القاهرة

ينشر “صدى البلد” ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة ، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية:

أثيرت حالة من الجدل بين طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي وأولياء أمورهم ، بعد أن تم الإعلان عن صدور قرارات جديدة بشأن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي.

اختتمت لجنة المسار الدستوري الليبي اجتماعات الجولة الثالثة في القاهرة، وذلك بحضور مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز.

رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار ثلاثة أمتار تقريباً.

رصدت الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله إحدى سيارات النقل " لا تحمل لوحة معدنية خلفية " حال سيرها برعونة بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

أكد حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ، أن إيهاب جلال تعرض للظلم مع المنتخب.

يرى حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأول، أن محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي، لم يقدم شيئًا للفريق القومي المصري خلال السنوات الماضية.

إنتهت أحداث المباراة بين فريقي الزمالك والاهلي بالتعادل بهدفين لكل منهما فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام ضمن الجولة الـ20 المؤجلة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، إن فريقه نجح في العودة إلى المباراة بالتعادل ثم التقدم بعد التأخر بهدف نظيف في الشوط الأول، مشددًا أن الدوري وكأسي مصر والسوبر المصري للزمالك رغم الظروف الصعبة.

وجه أحد متابعي الفنانة شيرين عبدالوهاب ، سؤال لها عن حسام حبيب وذلك عبر خاصية استورى بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام ”. وقال لها “ حسام حبيب فى كلمة واحدة ” وردت شيرين عبد الوهاب قائلة “ سؤال صعب ”.

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الإثنين، أن حزب الرئيس إيمانويل ماكرون لم يستطع تحقيق الأغلبية في البرلمان بحصوله على 245 مقعدا.

قال المتحدث باسم شركة "جازبروم" الروسية سيرجي كوبريانوف إن الشركة تزود أوروبا بالغاز عبر أوكرانيا بحجم 41.7 مليون متر مكعب يوميًا من نقطة توريد "سودجا"، مضيفًا أن أوكرانيا رفضت توريد الغاز عبر نقطة "سوخرانوفكا".