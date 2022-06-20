حسن شحاتة يفجر مفاجأة بشأن كيروش: درب منتخب مصر مجاملة علشان وكيل صلاح.. فيديو

أكد حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ، أن إيهاب جلال تعرض للظلم مع المنتخب.

وقال المعلم خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد :«إيهاب جلال تعرض للظلم وتعاقدوا معه في وضع صعب لم يتاح له الوقت للقيام بثلاث تمرينات لكي يلعب مباراتين رسميتين ثم مواجهة كوريا الجنوبية وديا، كل ذلك كان عشوائيا».

وأكمل: «أقول لإيهاب جلال لا تفقد الثقة في نفسك أبدًا، لأن هذا الوضع لا يمكن أن ينجح فيه أي شخص».

وأتم: «كيروش غير كوبر، قلنا بأن الأخير يلعب بشكل دفاعي لتحقيق هدف معين بأن يصل لنهائي أفريقيا وكأس العالم وحقق ذلك، لكن كيروش تعاقدنا معه مجاملة لأن وكيله هو وكيل نجم كبير بالمنتخب وهو محمد صلاح».