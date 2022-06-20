استمرار حملة حقك تنظمي في المنوفية

انطلقت اليوم ثاني أيام المرحلة الثانية من الحملات التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار (حقك تنظمي) بمحافظة المنوفية.

حيث تستمر فعاليات المرحلة الثانية للحملة بإدارات تلا والشهداء وأشمون وقويسنا والسادات والتي تستمر حتى يوم 23 يونيو وذلك بفرق إشراف الوزارة والمديرية ومسئولي تنظيم الأسرة بكل إدارة على حدة .

حيث تم تقديم الخدمات الطبية للسيدات المنتفعات من خلال الفرق الطبية الثابتة والمتنقلة بالحملة من الندوات التوعوية للسيدات، والمشورة الصحية المقدمة لهم لمساعدتهم على الوصول بتفكير تنظيم المرأة لحياتها وأسرتها والحفاظ على صحتها وصحة أسرتها من خلال موضوعات تنظيم الأسرة المختلفة ، وكذلك المعرض المقام لعرض المنتجات اليدوية تشجيعاً للسيدات لمقاومة غلاء المعيشة من خلال نوادي المرأة.

أوضح الدكتور خالد عبد الغني وكيل الوزارة بأن الحملة تشمل خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل وفحص بالسونار وكشف النساء بالإضافة إلي الكشف الطبي في تخصصات الباطنة والأطفال، هذا بجانب ندوات توعوية وتثقيفية تعقد بمراكز الشباب والوحدات المحلية والجمعيات الأهلية عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، وتستهدف الحملة تقديم هذه الخدمات مجاناً للمواطنين وجميع السيدات المستهدفة من خلال الفرق الثابتة بالوحدات الصحية بالإضافة العيادات المتنقلة بالمناطق العشوائية الأكثر احتياجاً للخدمة لضمان وصول الخدمة إلي المناطق النائية والعشوائية بالنجوع والقري بجميع أنحاء المحافظة، ، مع التأكيد على الدور الإعلامي، ودور الرائدات الريفيات في تنفيذ الندوات التوعوية والتثقيفية، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظة.