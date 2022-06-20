طلاب الثانوية عن امتحاني الدين والتربية الوطنية: كانوا سهلين جدا.. شاهد

أنهى طلاب الثانوية العامة منذ قليل أول أيام الامتحانات حيث أدوا امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية، وسط إجراءات احترازية من فيروس كورونا.

ورصد صدى البلد حركة خروج الطلاب من الامتحان حيث ظهرت البهجة والفرحة على وجوه الطلاب فور خروجهم من اللجان معبرين على سهولة المادتين ومتمنيين أن تأتي باقي الامتحانات بهذه السهولة.

انطلق اليوم الإثنين الموافق 20 يونيو 2022 ، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2022 ، وذلك في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية.

ويبدأ 707 آلاف و992 طالبا طالبة يدرسون بالشعبتين العلمية والأدبية على مستوى الجمهورية ، امتحانات الثانوية العامة 2022 بأداء امتحان مادتين من المواد التي لا تضاف للمجموع و هما التربية الدينية والتربية الوطنية.

و وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2022، أدى طلاب الثانوية العامة امتحان التربية الدينية من التاسعة صباحا حتى 10:30 صباحا ، بينما أدى الطلاب امتحان التربية الوطنية من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 12:30 ظهرا.

و كانت قد شددت وزارة التربية والتعليم على أنه في امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ، لن يوزع على طلاب الثانوية العامة مجلدات مفاهيم في اللجان.

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طلاب الثانوية العامة 2022 (1)

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طلاب الثانوية العامة 2022 (3)