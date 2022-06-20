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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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من منظور الاستثمار ودعم الشعب المصري

مجدي يوسف: الاتحاد الأوروبي يسعى دوما أن يكون الشريك الأكثر موثوقية لمصر

المنسق الاعلي للسياسية
المنسق الاعلي للسياسية الخارجية والامنية الأوروبية المشتركة

قال مجدي يوسف مراسل صدى البلد في بروكسيل، إن المنسق الأعلى للسياسية الخارجية والأمنية الأوروبية المشتركة جوزية بوريل أكد بان الاتحاد الأوروبي يسعى دوما ان يكون الشريك الأكثر موثوقية لمصر من منظور حرصنا على الاستثمار فيها ودعم الشعب المصري في شتى المجالات.

و أضاف  "بوريل" في تصريحات خاصة لصدي البلد من لكسمبورج، انه  فيما يتعلق بأولويات شراكتنا فإنها تتمثل في بناء اقتصاد مستدام يعتمد على التحول الأخضر والرقمي، وعلى تعزيز شراكتنا في الشئون الخارجية. 

وتابع "بوريل" لمراسل صدى البلد، انه  بخصوص قضية الأمن الغذائي فقد خصصنا 100 مليون يورو لمصر وحدها لدعم الزراعة وتخزين المواد الغذائية، كما قررنا تخصيص مليار يورو  للمنطقة برمتها على مدار السنوات السبع القادمة، مضيفا أن الاتحاد يبحث حاليا  كل الطرق الممكنة لتسهيل خروج 50 مليون طن من القمح من المواني الأوكرانية الجزء الاكبر منه سيكون من نصيب القاهرة، موكدا على استعداد الاتحاد لتامين خروج السفن من البحر الأسود وتامين عمليات ازاله الألغام لإخراج القمح الاوكراني، وان حدث هذا فان ذلك سيساعد مصر في تخطي ازمه القمح علي الأمد القريب. 

كما اعلن "بوريل" أَنَّ اَلِاتِّحَادَ اَلْأُورُبِّيَّ مستعد لِدَعْمِ بُولَنْدَا وَرُومَانْيَا فِي تَكْيِيفِ سِكَكِهِمَا اَلْحَدِيدِيَّةِ لِلسَّمَاحِ بِتَصْدِيرِ مَلَايِينِ اَلْأَطْنَانِ مِنْ اَلْحُبُوبِ اَلْعَالِقَةِ فِي أُوكْرَانْيَا بِسَبَبِ اَلْحِصَارِ اَلْبَحْرِيِّ اَلرُّوسِيِّ. 

بوريل مجدي يوسف بروكسيل الاستثمار الأوروبية صدى البلد

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