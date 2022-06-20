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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يحميك من ألزهايمر.. دراسة طبية تكشف فوائد مذهلة لـ أوميجا 3.. فيديو

اوميجا3
اوميجا3

الأوميجا 3 تقي من الزهايمر خطوة تقرب فهم العلاقة بين الزهايمر والأوميجا 3  أبحاث طيبة جديدة، تؤكد هذه العلاقة وهي الحصول على كمية كافيه من الأوميجا 3 Dha يقل الإصابة بالزهايمر لنسبه تصل ل 49% وفقا لدراسه موقع nutries الطبي dha معروف قدراته على الوقاية من إلتهاب المفاصل وأمراض القلب والسرطان.

وفي تقرير عرضته قناة العربية؛ أكد  الباحثون أن الأشخاص فوق ال 65 سنه غير المصابين DHD  كانوا أقل عرضه للمرض لتخفيف الالتهاب العصبي وتقليل لويحات بيتا في الدماغ وهم عاملين معروفان بالتسبب في الزهايمر .

عادة ما يشخص الطبيب للشخص المصاب بأنه مريض بالخرف عندما تظهر تراكمات من لويحات الاميلويد في الدماغ .

الزهايمر الأوميجا 3 أبحاث طيبة nutries أطعمة تحافظ على الصحة

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