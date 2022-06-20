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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قدمت العزاء لأسرة الفقيدة.. كلية آداب المنصورة: نرفض حادث مقتل الطالبة نيرة

الطالبة الضحية
الطالبة الضحية

قدم الدكتور محمود سليمان الجعيدي عميد كلية الآداب بجامعة المنصورة؛ وأسرة الكلية، أسمى آيات العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيدة الطالبة نيرة أشرف أحمد عبدالقادر.

وذكرت الكلية في بيانها أن الطالبة بالفرقة الثالثة بالكلية قسم اللغات الشرقية والتي وافتها المنية اليوم إثر الحادث الأليم الذي ترفضه وتدينه وتشجبه إدارة الكلية جملة وتفصيلا، ونسأل الله، عز وجل، أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وشهدت بوابة جامعة المنصورة اليوم الإثنين، مشهد بشع، حين سقطت فتاة تدعى ن أ جثة هامدة أمام بوابة الجامعة وبجوارها شاب يدعى م ع وبيده سكين مدمم، وعلى الفور تجمع الطلاب على المتهم وأمسكوا به والتحفظ عليه ثم تسليمه إلي الشرطة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، بلاغا أفاد بمصرع طالبة على يد طالب أمام بوابة جامعة المنصورة، وعلى الفور وجه اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

وشرحت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية في المنصورة، أن المجني عليها تدعى ن أ طالبة بالفرقة الثالثة كلية الآداب جامعة المنصورة، والمتهم يدعى م ع طالب بذات الفرقة بالجامعة، وتباشر الأجهزة التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة.

كلية الاداب جامعة المنصورة نيرة أشرف الفرقة الثالثة قسم اللغات الشرقية إدارة الكلية

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