الحكومة تستجيب لتوصيات صناعة النواب حول النهوض بقطاع الصناعة

أعلن النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن استجابة الحكومة لعدد من توصيات ومطالب اللجنة بشأن النهوض بقطاع الصناعة الوطنية ودعم المنتج المحلى.

وأضاف محمود خلال اجتماع لجنة الصناعة، اليوم الإثنين، إن وزارة الصناعة تعمل حاليا على إعداد خريطة صناعية، مشددا علي أهمية هذا المطلب بالنسبة للجنة الصناعة، قائلا إن هذا الأمر من أهم مطالب اللجنة طوال الفترة السابقة، بالإضافة لسحب الأراضى الصناعية من غير الجادين وذلك فيما يعرف بظاهرة "تسقيع الأراضي".

وتابع رئيس لجنة الصناعة: "سيكون هناك ممثلين من وزارة البيئة والدفاع المدنى بهيئة التنمية الصناعية لحل المشاكل التى تواجه المستثمرين هناك، هذه أيضا كانت توصية هامة للجنة للتيسير على المستثمرين والمصنعين وجلب مزيد من الاستثمارات، كما تم تشكيل لجنة لحصر المواد والخامات التى يتم استيرادها والتى بلغت تقريبا 17 مليار وبحث إمكانية تصنيعها محليا لتوفير عملة صعبة وفى نفس الوقت فرص عمل".

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة لدعم المستثمرين منوطة بحل مشاكل المستثمرين وسيكون ذلك من خلال تواصل المستثمرين مع لجنة الصناعة ومن ثم عرض المشكلة لحلها من خلال هذه اللجنة.

ولفت إلى أن اللجنة طالبت بتشكيل لجنة لتأجيل الضريبة العقارية على القطاع الصناعى، والإعفاءات الضريبية للمصنعين الجدد، موضحا أن هاتين التوصيتين محل دراسة من قبل الحكومة فى الوقت اللازم لاتخاذ اللازم بشأنهم.