عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الحكومة تستجيب لتوصيات صناعة النواب حول النهوض بقطاع الصناعة

النائب معتز محمود
النائب معتز محمود

أعلن النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن استجابة الحكومة لعدد من توصيات ومطالب اللجنة بشأن النهوض بقطاع الصناعة الوطنية ودعم المنتج المحلى.

وأضاف محمود خلال اجتماع لجنة الصناعة، اليوم الإثنين، إن وزارة الصناعة تعمل حاليا على إعداد خريطة صناعية، مشددا علي أهمية هذا المطلب بالنسبة للجنة الصناعة، قائلا إن هذا الأمر من أهم مطالب اللجنة طوال الفترة السابقة، بالإضافة لسحب الأراضى الصناعية من غير الجادين وذلك فيما يعرف بظاهرة "تسقيع الأراضي".

وتابع رئيس لجنة الصناعة: "سيكون هناك ممثلين من وزارة البيئة والدفاع المدنى بهيئة التنمية الصناعية لحل المشاكل التى تواجه المستثمرين هناك، هذه أيضا كانت توصية هامة للجنة للتيسير على المستثمرين والمصنعين وجلب مزيد من الاستثمارات، كما تم تشكيل لجنة لحصر المواد والخامات التى يتم استيرادها والتى بلغت تقريبا 17 مليار وبحث إمكانية تصنيعها محليا لتوفير عملة صعبة وفى نفس الوقت فرص عمل".

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة لدعم المستثمرين منوطة بحل مشاكل المستثمرين وسيكون ذلك من خلال تواصل المستثمرين مع لجنة الصناعة ومن ثم عرض المشكلة لحلها من خلال هذه اللجنة.

ولفت إلى أن اللجنة طالبت بتشكيل لجنة لتأجيل الضريبة العقارية على القطاع الصناعى، والإعفاءات الضريبية للمصنعين الجدد، موضحا أن هاتين التوصيتين محل دراسة من قبل الحكومة فى الوقت اللازم لاتخاذ اللازم بشأنهم.

لجنة الصناعة بمجلس النواب مجلس النواب وزارة الصناعه استيراد فرص عمل استثمارات الاستثمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو يزلزل السوشيال ميديا.. تفاصيل مقتل طالبة بطريقة بشعة أمام جامعة المنصورة

القصة الكاملة لمقتل طالبة المنصورة.. شهود عيان: كان بيحبها وهي مش طيقاه

طالب يقتل زميلته امام بوابة الجامعة في المنصورة

حاول تشويه وجهه.. تفاصيل جديدة في واقعة قتل شاب لزميلته أمام جامعة المنصورة

منعا لنشر الذعر .. جامعة المنصورة تطالب بتحري الدقة في واقعة قتل طالب لزميلته

صراخ وعويل .. انهيار والدة نيرة طالبة جامعة المنصورة أمام المشرحة.. فيديو

قتلها أمام باب جامعة المنصورة .. ما مصير المتهم بإنهاء حياة طالبة

الداخلية : القبض على المتهم بقتل طالبة جامعة المنصورة

ترشيحاتنا

رفضته في البداية.. حكاية مشهد تسبب في مشاكل لـ داليا إبراهيم

دراسة: الجري لمسافات طويلة يعرض الرجال لأزمات القلب

أول الأفواج الجمعة القادمة.. إرشادات مهمة من مصر للطيران لحجاج بيت الله

بايدن: من المرجح جدا انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

كارثة مجتمعية..عزة مصطفى عن حادث طالبة المنصورة: نهتم بتصوير الواقعة والترند فقط

العشر الأوائل من ذي الحجة 2022 .. فضلها وأحب الأعمال فيها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزراء دفاع مصر واليونان وقبرص يبحثون أمن شرق المتوسط والتعاون العسكري المشترك

أكلات عيد الأضحى المصرية.. أشهر الوصفات للعزومات

قوات حرس الحدود تدمر204 أفدنة من زراعات المواد المخدرة في جنوب سيناء

أول صورة بشرية لـ تمثال الحرية.. من هي صاحبة الوجه الأشهر؟

فيديو

وزراء دفاع مصر واليونان وقبرص يبحثون أمن شرق المتوسط والتعاون العسكري المشترك

مشهد جريء وحجابها.. داليا إبراهيم تكشف سر ابتعادها عن الفن | فيديوجراف

سؤال صعب عن حسام حبيب .. حوار جديد لـ شيرين | فيديوجراف

إيهاب جلال اتظلم.. حسن شحاتة: كيروش درب المنتخب مجاملة..وصلاح لم يقدم شيئا 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل محمد رضا

فاتن أمل حربي

سوسن العوضي

المجتمع المدني المصري واستعدادات COP27

نجاة عبد الرحمن

حوار وطني دون إقصاء

د/علاء الشال

انتبهوا لكلماتكم وأفعالكم عند زيارة المرضى

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

غادة جابر

اليوم بين سطور التاريخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. كرة القدم بين الفهلوة والعشوائية

اﻟﻤﺰﻳﺪ